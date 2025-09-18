Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Последние новости рубрики Происшествия
18 сентября 2025 19:36  [46] Трудинспекция расследует падение рабочего со стройки в Нижнем Новгороде
18 сентября 2025 18:45  [115] Дзержинец предстанет перед судом за незаконную охоту на лося
18 сентября 2025 17:40  [129] Предпринимательницу из Павлова заподозрили в многомиллионных взятках
18 сентября 2025 14:47  [184] Еще одно уголовное дело завели из-за торговли опасным алкоголем в Нижнем Новгороде
18 сентября 2025 13:05  [202] ЧП с рабочим на стройке в Новопокровском обернулось уголовным делом
18 сентября 2025 12:48  [220] Нижегородец угнал служебную "Газель" и уехал на ней к родственнице
18 сентября 2025 12:11  [248] Полиция просит помощи в поисках 14-летнего подростка из Нижнего Новгорода
18 сентября 2025 10:29  [284] Жителя Балахны осудят за нанесение тяжелых травм знакомому
17 сентября 2025 19:38  [359] Прокуратура проверяет избиение школьника в Ветлужском районе
17 сентября 2025 18:26  [431] Нетрезвый водитель протаранил ограждение после погони в Нижнем Новгороде
Происшествия

Трудинспекция расследует падение рабочего со стройки в Нижнем Новгороде

18 сентября 2025 19:36  [46] Происшествия
Трудинспекция расследует падение рабочего со стройки в Нижнем Новгороде

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая на стройке в Советском районе Нижнего Новгорода, где 39-летний рабочий получил тяжёлые травмы при падении с высоты.

Напомним, инцидент произошёл 15 сентября 2025 года в деревне Новопокровское. Во время строительства филиала городской поликлиники мужчина выполнял демонтаж ограждения в плите перекрытия помещения венткамеры. В какой-то момент он оступился и сорвался вниз, упав на перекрытие нижнего этажа.

Пострадавшего доставили в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко. Врачи диагностировали у него тяжёлую сочетанную травму. Сейчас мужчина находится в состоянии комы.

Как отметил руководитель Гострудинспекции по Нижегородской области Илья Мошес, согласно выданному медицинскому заключению, травмы квалифицированы как тяжёлые.

"В силу действующего трудового законодательства Российской Федерации, Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве, с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих ему", — сообщил он.

Ранее сообщалось, что санитарка пострадала в результате взрыва оборудования на "Молочной кухне" на улице Краснодонцев в Автозаводском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

16 сентября 2025 08:00  [448] Работник Павловской птицефабрики найден мертвым: начато расследование
09 сентября 2025 11:34  [633] Нижегородский слесарь найден мертвым на стройке АЭС в Египте
04 сентября 2025 19:40  [920] ДТП с участием скорой привело к травмированию врачей в Нижнем Новгороде
Фоторепортажи
Карта, лавки и сирень: как преобразилась площадка около Автозаводского универмага
18 сентября 2025 11:44Карта, лавки и сирень: как преобразилась площадка около Автозаводского универмага
