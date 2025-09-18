Трудинспекция расследует падение рабочего со стройки в Нижнем Новгороде Происшествия

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая на стройке в Советском районе Нижнего Новгорода, где 39-летний рабочий получил тяжёлые травмы при падении с высоты.

Напомним, инцидент произошёл 15 сентября 2025 года в деревне Новопокровское. Во время строительства филиала городской поликлиники мужчина выполнял демонтаж ограждения в плите перекрытия помещения венткамеры. В какой-то момент он оступился и сорвался вниз, упав на перекрытие нижнего этажа.

Пострадавшего доставили в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко. Врачи диагностировали у него тяжёлую сочетанную травму. Сейчас мужчина находится в состоянии комы.

Как отметил руководитель Гострудинспекции по Нижегородской области Илья Мошес, согласно выданному медицинскому заключению, травмы квалифицированы как тяжёлые.

"В силу действующего трудового законодательства Российской Федерации, Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве, с целью установления всех обстоятельств и причин, предшествующих ему", — сообщил он.

