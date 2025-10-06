Нижегородские общественники обсудили результаты независимого наблюдения на муниципальных выборах Политика

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Члены Общественной палаты Нижегородской области и Общественного штаба по наблюдению за выборами обсудили итоги независимого наблюдения на прошедших в регионе муниципальных выборах. Эксперты и члены Общественного штаба отметили сходство основных тенденций нижегородских выборов с выборными кампаниями по стране в целом.

В итоговом докладе ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) говорится о том, что «выборы в единый день голосования прошли в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Граждане получили все возможности для реализации пассивного и активного избирательного права».

«В Нижегородской области выборы депутатов различных уровней, включая городскую Думу Нижнего Новгорода, были организованы и проведены на высоком уровне, с обеспечением безопасности, законности и максимальной прозрачности. Нижегородская область продемонстрировала пример эффективного проведения избирательной кампании без значимых нарушений, что подтверждается данными регионального избиркома, Общественной палаты и независимых наблюдателей», - отметил декан факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат исторических наук, председатель комиссии Общественной палаты Нижегородской области по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, член Общественного штаба по наблюдению за выборами Роман Голубин.

При этом все участники обсуждения подчеркнули значимость общественного наблюдения как важнейшего фактора легитимности и прозрачности выборов.

«Система общественного наблюдения в очередной раз подтверждает значимость общественного контроля на выборах: за счет консолидированной работы общественных палат наблюдением были охвачены практически все избирательные участки», - говорится в итоговом докладе ассоциации «НОМ».

В Нижегородской области было подготовлено 3 150 общественных наблюдателей, которые работали все три дня голосования на всех избирательных участках. Важно, что для всех УИКов административного центра региона были подготовлены один основной и два резервных наблюдателя, в остальных муниципальных образованиях – один основной и один резервный наблюдатель.

«Грамотно организованное общественное наблюдение на этапах подготовки и проведения выборов депутатов муниципальных образований региона играет большую роль в обеспечении законности и конкурентности избирательной кампании. Это является убедительным подтверждением легитимности результатов выборов и полномочий избранных депутатов. Такое наблюдение организовано Общественной палатой Нижегородской области и специально созданным Общественным штабом. Эта системная работа началась задолго до Единого дня голосования», - заявил член Общественной палаты и Общественного штаба Александр Резонтов.

К ключевым факторам обеспечения эффективности работы наблюдателей Роман Голубин отнес обучение и подготовку наблюдателей. Общественная палата, по его словам, проводила серьезную подготовку наблюдателей, включая разъяснение законодательства и алгоритмов фиксации нарушений на основе методик, разработанных ассоциацией «НОМ» совместно с ОП РФ при поддержке Фонда президентских грантов.

Еще одним важнейшим фактором, согласно выводам ассоциации «НОМ», является работа региональных Общественных штабов.

Руководитель ассоциации Александр Брод высоко оценил усилия по легитимизации выборов со стороны нижегородского Общественного штаба.

«Деятельность общественного штаба была активна и публична. Все его члены осуществляли ежедневное дежурство в дни голосования в круглосуточном режиме. Было сформировано десять мобильных групп в Нижнем Новгороде, Дзержинске, на Бору, а также в Богородском, Павловском, Балахнинском муниципальном округах. За три дня голосования было совершено 284 контрольных выезда мобильных групп на избирательные участки. Все они были плановыми, экстренных поездок для оказания помощи общественным наблюдателям не понадобилось. Общественной палатой было подписано соглашение о взаимодействии с региональными отделениями политических партий, участвующих в муниципальных выборах. Соглашения о сотрудничестве действуют со ста НКО региона», - отметил Александр Брод.

Эффективности работы Общественного штаба, по словам заведующего кафедрой трудового и экологического права юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, председателя комиссии по законности и защите прав граждан Общественной палаты Нижегородской области Константина Каргина, способствовало тесное взаимодействие с Избирательной комиссией Нижегородской области, участие в ее заседаниях членов Общественной палаты.

В целом прошедшие в стране выборы дали возможность гражданам для свободного волеизъявления.

«Избирателю были предоставлены возможности для реализации активного избирательного права. Политические партии и кандидаты при реализации своего пассивного избирательного права находились в равных, четко очерченных законодательством условиях», - отмечает ассоциация «НОМ».

Такой вывод поддерживает эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами в Нижегородской области, политолог, доктор философских наук, профессор Нижегородского филиала РАНХиГС Андрей Дахин.

«В целом можно заключить, что институт выборов подтвердил устойчивость своей легитимности, устойчивость российской модели политической многопартийности, организационную чёткость работы системы избирательных комиссий», - подчеркнул он.

Этот тезис поддержал еще один эксперт регионального Общественного штаба, социолог, старший научный сотрудник «Института политической психологии» Александр Прудник.

«Главная характеристика данных выборов, представленная в публичном информационном пространстве, состоит в том, что они прошли организованно, спокойно, без нарушений, избиратели поддержали политику действующей власти. Именно это и явилось главным итогом прошедших выборов», - сказал он.

За прошедшие годы в Нижегородской области через систему общественного наблюдения прошли тысячи граждан. Данная система вызывает все больший интерес у молодежи, которая стремится активнее участвовать в избирательных процессах, считает председатель региональной Общественного палаты и Общественного штаба Роман Стронгин.

«Речь может идти о формировании нового активного социального слоя. Обучение и формирование практических навыков у общественных наблюдателей обходится недешево. Но ведь и доверие избирателей дорого стоит. Важно, что своей системной работой Общественные палаты Российской Федерации и Нижегородской области заложили фундамент для эффективного контроля предстоящих федеральных выборов», - заявил Роман Стронгин.