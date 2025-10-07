Нижегородские ветераны СВО завоевали три медали на "Кубке защитников Отечества"

Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
07 октября 2025 17:42 Общество
Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Нижегородской области

Нижегородцы завоевали три медали на региональном комплексном физкультурном мероприятии среди ветеранов СВО «Кубок защитников Отечества», которое прошло в городе Ковров Владимирской области.

В настольном теннисе (класс стоя) 2-е место занял Александр Барышников, 3-е место – Дмитрий Панкратов, в плавании (класс SH2) 2-го места удостоился Николай Спиваков.

Всего в «Кубке защитников Отечества» приняли участие более 140 ветеранов из 15 регионов, в том числе из Нижегородской области. Среди спортсменов определили сильнейших в пауэрлифтинге, настольном теннисе, пулевой стрельбе, дартсе, плавании, спортивном метании ножа и волейболе сидя.

«Ветераны СВО в очередной раз доказали, что для них нет ничего невозможного. Наши герои своим примером показывают, что даже после тяжелых ранений можно жить активно, покорять новые вершины, в том числе в спорте. За последний год существенно вырос запрос на проведение региональных и даже муниципальных соревнований «Кубок защитников Отечества», и мы всецело поддерживаем такие инициативы. Ведь спорт – один из самых эффективных способов реабилитации и ресоциализации ветеранов. Регулярные нагрузки помогают восстановить физическую форму, укрепить здоровье и психологическое состояние, а также способствуют развитию командного духа и социальной активности», - отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В Нижегородской области особое внимание уделяется реабилитации ветеранов СВО через спорт. Они принимают участие в мастер-классах, региональных соревнованиях по различным видам спорта.

«Число ветеранов СВО, которые посещают бесплатные тренировки в наших государственных и муниципальных учреждениях спорта, регулярно растет, а как следствие, улучшаются и спортивные результаты. У нас уже есть явные лидеры в индивидуальных видах спорта, сформировано несколько команд в игровых – по футболу ампутантов, волейболу сидя, следж-хоккею. Они достойно представляют наш регион. Все это часть системной работы по реабилитации и социальной адаптации ветеранов СВО через спорт. Гордимся нашими спортсменами и обязательно продолжим создавать для них необходимые условия», - рассказал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Спорт становится для ветеранов источником мотивации, помогая защитникам Отечества вновь обрести уверенность в себе и раскрыть потенциал, определить новые цели. Ветераны создают команды, на спортивных площадках встречают товарищей, обмениваются опытом, общаются и находят свое место в мирной жизни – это главная цель проведения соревнований «Кубок Защитников Отечества» по всей стране.

«Наши ветераны СВО принимали участие уже в нескольких «Кубках защитников Отечества» по всей стране – от Ханты-Мансийска до Дзержинска. Каждое соревнование – новое преодоление себя, новая победа. Мы радуемся за наших ребят после каждого соревнования и искренне поддерживаем их – для нас они всегда победители. В Коврове была напряженная борьба, но нижегородцы достойно справились и вернулись домой с тремя медалями», - поделилась руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова.

Напомним, Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении, и в трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под их нужды и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных