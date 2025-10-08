Нижегородцы назвали достойный размер пенсии Экономика

Экономически активные жители Нижнего Новгорода назвали достойный размер пенсии, пройдя опрос сервиса SuperJob.

Исследование показало, что приемлемой считается пенсия в размере 47 900 рублей в месяц.

При этом еще в феврале нижегородцы говорили, что хорошая пенсия — 48 200 рублей. Год назад, в июне 2024-го, речь шла о тех же 47 900 рублях, тогда как в декабре 2023-го участники аналогичного опроса называли сумму 45 000 рублей.

Среди мегаполисов с самыми высокими запросами лидирует Москва — 52 500 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург с 51 900 рублями. В первую пятерку также входят города Дальнего Востока и Сибири: Хабаровск (50 100 рублей), Владивосток (49 400 рублей) и Тюмень (49 500 рублей).

Сообщалось, что с 2026 года индексация пенсий в России будет проходить в два этапа.