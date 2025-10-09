Мурал с Губерниевым появился на стене нижегородской девятиэтажки Спорт

Фото: "Матч ТВ"

В Нижнем Новгороде появился масштабный мурал, посвященный десятилетию телеканала "Матч ТВ". Арт-объект разместился на фасаде девятиэтажного дома на улице Керченской, неподалеку от стадиона "Совкомбанк Арена", сообщили в телеграм-канале телеканала.

Центральной фигурой композиции стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, изображенный во главе забега. Этот образ символизирует движение вперед, энергию канала и стремление к новым вершинам спортивного вещания в России.

Площадь мурала составила более 385 квадратных метров. Автором работы выступил нижегородский художник Алексей Гурнянский, известный своими проектами в жанре стрит-арта.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и регионального министерства спорта.

Глава региона отметил, что в области активно развиваются как профессиональный спорт, так и массовое физкультурное движение. По его словам, более 60% жителей уже ведут активный образ жизни, а ежегодно в регионе проводится свыше 1200 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий.

