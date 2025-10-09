Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Последние новости рубрики Спорт
09 октября 2025 15:15Мурал с Губерниевым появился на стене нижегородской девятиэтажки
09 октября 2025 09:55Нижегородцы рассказали, каким видят новый "Водник"
09 октября 2025 07:00Тренер новый, проблемы старые: что происходит с нижегородским "Торпедо"
08 октября 2025 12:45Главные тренеры "Торпедо" и "Металлурга" чуть не подрались после матча
07 октября 2025 21:45Нижегородское "Торпедо" разгромно проиграло "Металлургу" со счетом 1:5
07 октября 2025 18:18Разработка мастер-плана по развитию "Водника" вышла на финишную прямую
07 октября 2025 17:04От мечты о парашюте — к высшему пилотажу: история летчицы Светланы Капаниной
07 октября 2025 10:49Уникальная беговая фиджитал-игра прошла на экране московского Дома книги
06 октября 2025 15:50Нижний Новгород рассчитывает на поддержку федерации в строительстве трамплинов
06 октября 2025 15:36Нижегородский министр Дмитрий Кабайло стал наставником двух ветеранов СВО
Спорт

Мурал с Губерниевым появился на стене нижегородской девятиэтажки

09 октября 2025 15:15 Спорт


Фото: "Матч ТВ"

В Нижнем Новгороде появился масштабный мурал, посвященный десятилетию телеканала "Матч ТВ". Арт-объект разместился на фасаде девятиэтажного дома на улице Керченской, неподалеку от стадиона "Совкомбанк Арена", сообщили в телеграм-канале телеканала.

Центральной фигурой композиции стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, изображенный во главе забега. Этот образ символизирует движение вперед, энергию канала и стремление к новым вершинам спортивного вещания в России.

Площадь мурала составила более 385 квадратных метров. Автором работы выступил нижегородский художник Алексей Гурнянский, известный своими проектами в жанре стрит-арта.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и регионального министерства спорта.

Глава региона отметил, что в области активно развиваются как профессиональный спорт, так и массовое физкультурное движение. По его словам, более 60% жителей уже ведут активный образ жизни, а ежегодно в регионе проводится свыше 1200 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что портреты великих российских ученых украсили улицу в деревне Афонино.

Теги:
граффити Спорт
22 сентября 2025 19:08Еще два мурала на экологическую тему украсили Нижний Новгород
18 сентября 2025 18:15Граффити в память о герое Николая Фильченкова создали в Нижнем Новгороде
11 сентября 2025 12:16Роскошные нижегородские закаты украсили подпорную стенку Канавинского моста
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
