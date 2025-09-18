Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Общество

Граффити в память о герое Николая Фильченкова создали в Нижнем Новгороде

18 сентября 2025 18:15
Граффити в память о герое Николая Фильченкова создали в Нижнем Новгороде

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

В Нижнем Новгороде 17 сентября прошло открытие масштабного граффити, посвященного Герою Советского Союза Николаю Фильченкову. Арт-объект появился на улице, которая носит его имя.
Инициатором проекта стало нижегородское отделение движения "Волонтеры Победы" при поддержке правительства региона.

На церемонии присутствовали заместитель главы Канавинского района Юлия Сипрова, представители "Волонтеров Победы", участники "Юнармии" и школьники.

Николай Фильченков родился в селе Курилово Нижегородской области. В ноябре 1941 года, во время обороны Севастополя, группа моряков под его командованием вступила в бой с 22 немецкими танками. Бойцы подбили 10 машин, но, оставшись без боеприпасов, ценой своих жизней остановили продвижение врага. Первым на танк со связкой гранат бросился Фильченков, показав пример товарищам.

За этот подвиг 23 октября 1942 года Николаю Фильченкову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Его память увековечена в Севастополе, где его именем названы улица и большой десантный корабль. Он навечно внесен в списки своей воинской части.

В Нижнем Новгороде имя героя носит улица и сквер в Канавинском районе, рядом с которым установлен бюст Фильченкова. Теперь к ним добавилось и новое граффити, ставшее частью городского пространства.

"Историю великой России творили великие люди. И наша молодежь должна знать их имена. В рамках проекта "Образ Победы" мы оживляем память о героях, чья жизнь стала символом служения Родине, и стараемся говорить с молодыми людьми на понятном им языке. Также планируем создать карту из 329 патриотических объектов региона, чтобы жители и гости могли находить их онлайн или посещать лично", — отметила руководитель нижегородского отделения "Волонтеров Победы" Мария Самоделкина.

