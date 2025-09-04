Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Роскошные нижегородские закаты украсили подпорную стенку Канавинского моста

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

На опоре Канавинского моста появилось новое граффити, посвященное символам Нижнего Новгорода и его знаменитым закатам. Работы полностью завершены, сообщил в социальных сетях мэр города Юрий Шалабаев.

По словам главы города, художники изобразили главные ценности Нижнего Новгорода: место основания города — слияние Волги и Оки, Собор Александра Невского и Рождественскую церковь как символы веры и истории, а также семью и детей. "Красиво. По-нашему", — отметил мэр.

Директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян уточнил, что тематику рисунка выбрали сами нижегородцы. Он напомнил, что в прошлом году жители голосовали, сохранить ли на мосту "Крокодила" или заменить его новым изображением. Большинство выбрали сохранить старое граффити, но многие предлагали изобразить нижегородские закаты. В итоге новое панно появилось на другой стороне моста.

На рисунке можно увидеть многодетную семью как символ будущего страны, фестиваль воздушных шаров, виды с набережной Федоровского, Рождественскую церковь, Собор Александра Невского и спортивные объекты.

Работу выполнила команда художников. Александр Гурнянский, которому доверили виды с набережной Федоровского, рассказал, что для этого потребовалось более 300 оттенков красок. Он отметил, что стремился точно передать все детали, а нижегородцы во время работы активно интересовались процессом, фотографировали художников и сам рисунок.

"На стене изображены силуэты детей и родителей, и прохожие сами придумали фотографироваться на их фоне, превратив это в своеобразный челлендж", — поделился художник.

Ранее еще одно граффити исторической тематики появилось на Рождественской улице. Там за Строгановской церковью нижегородские художники изобразили сцены из жизни города конца XIX — начала XX века.

