Роскошные нижегородские закаты украсили подпорную стенку Канавинского моста

Фото:
На опоре Канавинского моста появилось новое граффити, посвященное символам Нижнего Новгорода и его знаменитым закатам. Работы полностью завершены, сообщил в социальных сетях мэр города Юрий Шалабаев.
По словам главы города, художники изобразили главные ценности Нижнего Новгорода: место основания города — слияние Волги и Оки, Собор Александра Невского и Рождественскую церковь как символы веры и истории, а также семью и детей. "Красиво. По-нашему", — отметил мэр.
Директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян уточнил, что тематику рисунка выбрали сами нижегородцы. Он напомнил, что в прошлом году жители голосовали, сохранить ли на мосту "Крокодила" или заменить его новым изображением. Большинство выбрали сохранить старое граффити, но многие предлагали изобразить нижегородские закаты. В итоге новое панно появилось на другой стороне моста.
На рисунке можно увидеть многодетную семью как символ будущего страны, фестиваль воздушных шаров, виды с набережной Федоровского, Рождественскую церковь, Собор Александра Невского и спортивные объекты.
Работу выполнила команда художников. Александр Гурнянский, которому доверили виды с набережной Федоровского, рассказал, что для этого потребовалось более 300 оттенков красок. Он отметил, что стремился точно передать все детали, а нижегородцы во время работы активно интересовались процессом, фотографировали художников и сам рисунок.
"На стене изображены силуэты детей и родителей, и прохожие сами придумали фотографироваться на их фоне, превратив это в своеобразный челлендж", — поделился художник.
Ранее еще одно граффити исторической тематики появилось на Рождественской улице. Там за Строгановской церковью нижегородские художники изобразили сцены из жизни города конца XIX — начала XX века.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+