Граффити с портретами великих ученых украсило улицу в Кстовском районе

01 октября 2025 11:34
Фото: Анастасия Красушкина

На Академической улице в деревне Афонино появилось новое масштабное граффити. На стене изображены портреты и имена выдающихся ученых, чьи открытия повлияли на развитие мировой науки, сообщает pravda-nn.ru.

В частности, изображены физик Александр Попов, основатель отечественной науки Михаил Ломоносов, химик Мария Склодовская-Кюри, математик Николай Лобачевский, а также физик-теоретик Альберт Эйнштейн.

Авторы проекта подчеркивают, что список ученых на стене еще не полный. Работа выполнена по инициативе представителей ЖК "Академический" и расположена на подпорной стенке в районе дома №15 по Академической улице.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде создали граффити в память о герое Николая Фильченкова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных