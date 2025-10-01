Граффити с портретами великих ученых украсило улицу в Кстовском районе Культура и отдых

Фото: Анастасия Красушкина

На Академической улице в деревне Афонино появилось новое масштабное граффити. На стене изображены портреты и имена выдающихся ученых, чьи открытия повлияли на развитие мировой науки, сообщает pravda-nn.ru.

В частности, изображены физик Александр Попов, основатель отечественной науки Михаил Ломоносов, химик Мария Склодовская-Кюри, математик Николай Лобачевский, а также физик-теоретик Альберт Эйнштейн.

Авторы проекта подчеркивают, что список ученых на стене еще не полный. Работа выполнена по инициативе представителей ЖК "Академический" и расположена на подпорной стенке в районе дома №15 по Академической улице.

