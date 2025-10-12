Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Спорт

ХК "Торпедо" объявил о подписании форварда Шейна Принса

12 октября 2025 14:29 Спорт
ХК Торпедо объявил о подписании форварда Шейна Принса

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" усилило линию атаки 32-летним нападающим Шэйном Принсом. Этот североамериканский форвард является обладателем белорусского гражданства, что позволяет ему не считаться легионером. О подписании с ним контракта на один сезон стало известно 12 октября.

В "Торпедо" Шейн Принс будет играть под номером 18, который в прошлом сезоне принадлежал канадскому защитнику Маркусу Филипсу.

Нападающий присоединился к КХЛ в сезоне 2018/2019. За это время он принял участие в 334 матчах, в которых набрал 203 очка по системе "гол+пас" (94 гола и 109 передач).

До перехода в КХЛ Шэйн Принс провел 128 матчей в НХЛ за "Оттаву" и "Нью-Йорк Айлендерс", где забросил 12 шайб и отдал 26 результативных передач. В АХЛ его статистика впечатляет: 150 очков (67 голов и 83 передачи) в 210 матчах.

Хоккеист становился лучшим бомбардиром минского "Динамо", а также выступал за сборную Беларуси на Чемпионате Мира и в квалификации к Олимпийским Играм. За свою карьеру в КХЛ выступал также за "Сибирь", "Автомобилист", "Спартак" и "Адмирал".

Как сообщалось ранее, с началом межсезонья в "Торпедо" началась ротация игрового состава и формирование нового тренерского штаба. В один день клуб попрощался сразу с девятью хоккеистами. В команду вернулись Алексей Кручинин и Антон Сизов, пришли новички - легионер Бобби Нарделла и Егор Соколов, несколько опытных хоккеистов, таких Сергей Бойков, Михаил Науменков, Дмитрий Шевченко, Александр Яремчук, Даниил Журавлев, Никита Рожков. Вратарскую бригаду пополнил Денис Костин. 

