Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Последние новости рубрики Спорт
09 октября 2025 07:00Тренер новый, проблемы старые: что происходит с нижегородским "Торпедо"
08 октября 2025 12:45Главные тренеры "Торпедо" и "Металлурга" чуть не подрались после матча
07 октября 2025 21:45Нижегородское "Торпедо" разгромно проиграло "Металлургу" со счетом 1:5
07 октября 2025 18:18Разработка мастер-плана по развитию "Водника" вышла на финишную прямую
07 октября 2025 17:04От мечты о парашюте — к высшему пилотажу: история летчицы Светланы Капаниной
07 октября 2025 10:49Уникальная беговая фиджитал-игра прошла на экране московского Дома книги
06 октября 2025 15:50Нижний Новгород рассчитывает на поддержку федерации в строительстве трамплинов
06 октября 2025 15:36Нижегородский министр Дмитрий Кабайло стал наставником двух ветеранов СВО
06 октября 2025 15:14ФК "Пари НН" подтвердил возвращение на домашний стадион
05 октября 2025 20:43Московское "Динамо" в гостях разгромило "Торпедо" — 4:1
Спорт

Тренер новый, проблемы старые: что происходит с нижегородским "Торпедо"

09 октября 2025 07:00 Спорт
Тренер новый, проблемы старые: что происходит с нижегородским Торпедо

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" крайне успешно стартовало в сезоне 2025/2026, одержав шесть ярких побед подряд впервые в истории клуба. Но, как известно, все хорошее рано или поздно заканчивается. После двух успешных игр в Санкт-Петербурге "Торпедо" проиграло три матча подряд. Более того, нижегородцы не побеждали на домашнем льду с 12 сентября. Разбираемся, что же пошло не так и чего ждать от игры "автозаводцев".

Новая эпоха

Самое главное и, пожалуй, громкое изменение - досрочное расторжение контракта с небезызвестным Игорем Ларионовым, возглавлявшим клуб три сезона и вдохнувшим новую жизнь в команду. Вскоре в отставку отправили генерального менеджера Вадима Аверкина и гендиректора Александра Харламова.

Пост главного тренера занял Алексей Исаков, под его руководством "Торпедо-Горький" завоевал титул чемпиона России. В сезоне 2024/2025 Исаков возглавлял "Чайку", тогда они стали бронзовыми призерами чемпионата. Но именно успехи специалиста в фарм-клубе стали финальным аргументом для его подписания.

С началом межсезонья началась ротация игрового состава и формирование нового тренерского штаба. В один день "Торпедо" попрощалось сразу с девятью хоккеистами. В команду пришли новые "старые" игроки Алексей Кручинин и Антон Сизов, легионер Бобби Нарделла, вернувшийся из-за океана Егор Соколов, несколько опытных хоккеистов, таких Сергей Бойков, Михаил Науменков, Дмитрий Шевченко, Александр Яремчук, Даниил Журавлев, Никита Рожков. Вратарскую бригаду пополнил Денис Костин. Кроме того, многих игроков удалось сохранить в составе.

Тут стоит заметить, что бюджет "Торпедо" один из самых скромных в КХЛ, поэтому громкие имена в команде ждать не стоит.

В рамках предсезонной подготовки "Торпедо" выиграло лишь один матч, из-за чего начались разговоры о возможной отставке нового тренера без опыта в КХЛ. Но руководство клуба заверило: кредит доверия к Исакову большой. И команда устроила ему незабываемый дебют.

Исторический рекорд и старые проблемы

Именно из-за неудачной предсезонки успешный старт нижегородцев в сезоне 2025/2026 стал неожиданностью. Шесть побед подряд одержало "Торпедо". Это позволило команде на какое-то время занять первую строчку в таблице регулярного чемпионата КХЛ. Набранные в начале сентября очки стали подушкой безопасности, которая начала иссякать.

Конечно, хороший старт не гарантирует отсутствие шероховатостей. Как будто по заветам Ларионова "Торпедо" удаляется. Имеются глупые ошибки в обороне и игре в большинстве. Однако нижегородцы продолжают играть в атакующий хоккей и привлекать молодежь из системы. И на это интересно смотреть.

Но нельзя обыграть соперника одной зрелищной игрой. У волжан есть серьезная проблема с реализацией. Так, в матче с московским "Динамо" "торпедовцы" нанесли 45 бросков в створ, и лишь один бросок стал голевым. Таким образом, за последние два матча они забросили только две шайбы, проиграв "Динамо" и "Металлургу" со счетом 1:4 и 1:5 соответственно.

Если проанализировать соперников, с которыми "Торпедо" уже сыграло, то можно заметить, что на начало сентября нижегородцы в основном встречались с проблемными командами: "Салават Юлаев" с урезанным бюджетом и "Лада", где случилась первая тренерская отставка в сезоне, плетутся внизу таблицы, с разницей в одно очко над ними возвышается "Сочи". СКА все еще пытается приспособиться к ларионовскому непотизму, а у "Спартака" было не самое удачное начало.

Тот же "Металлург", например, является лидером Восточной конференции, под руководством Разина команда уже брала кубок. "Северсталь" - постоянный соперник "Торпедо" за выход в плей-офф. Нижегородцы не обыгрывали череповчан на домашнем льду с 2022 года, атакующий стиль Андрея Козырева, который в 2022/2023 и ставил игру "Торпедо", оказался сильнее более сбалансированного хоккея Исакова. "Нефтехимику" и минскому "Динамо" "автозаводцы" проиграли с разницей в одну шайбу: не забиваешь ты — забивают тебе.

К тому же, уже несколько "торпедовцев" успели побывать в списке травмированных, а кто-то не попадает в заявку по спортивным показателям.

Стоит ли ставить крест?

Трудности "Торпедо" не стали неожиданностью, переходный период еще не закончился. Делать окончательные выводы спустя месяц чемпионата рано. Однако уже сейчас можно заметить, что у "Торпедо" появилось то, чего не было в последних сезонах – желание биться и контакт с тренером.

При должной работе над ошибками, дисциплиной, реализацией и подбором оптимальных сочетаний команда способна стабилизировать игру, чтобы не оказаться вне зоны плей-офф.

Новости по теме
08 октября 2025 12:45Главные тренеры "Торпедо" и "Металлурга" чуть не подрались после матча
07 октября 2025 21:45Нижегородское "Торпедо" разгромно проиграло "Металлургу" со счетом 1:5
01 октября 2025 15:00Опубликованы новые фото со стройки Ледового дворца в Нижнем Новгороде
11 сентября 2025 14:58КХЛ выплатит нижегородскому "Торпедо" более 80 миллионов рублей
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
