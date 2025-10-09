Тренер новый, проблемы старые: что происходит с нижегородским "Торпедо"

Фото:
Нижегородское "Торпедо" крайне успешно стартовало в сезоне 2025/2026, одержав шесть ярких побед подряд впервые в истории клуба. Но, как известно, все хорошее рано или поздно заканчивается. После двух успешных игр в Санкт-Петербурге "Торпедо" проиграло три матча подряд. Более того, нижегородцы не побеждали на домашнем льду с 12 сентября. Разбираемся, что же пошло не так и чего ждать от игры "автозаводцев".
Самое главное и, пожалуй, громкое изменение - досрочное расторжение контракта с небезызвестным Игорем Ларионовым, возглавлявшим клуб три сезона и вдохнувшим новую жизнь в команду. Вскоре в отставку отправили генерального менеджера Вадима Аверкина и гендиректора Александра Харламова.
Пост главного тренера занял Алексей Исаков, под его руководством "Торпедо-Горький" завоевал титул чемпиона России. В сезоне 2024/2025 Исаков возглавлял "Чайку", тогда они стали бронзовыми призерами чемпионата. Но именно успехи специалиста в фарм-клубе стали финальным аргументом для его подписания.
С началом межсезонья началась ротация игрового состава и формирование нового тренерского штаба. В один день "Торпедо" попрощалось сразу с девятью хоккеистами. В команду пришли новые "старые" игроки Алексей Кручинин и Антон Сизов, легионер Бобби Нарделла, вернувшийся из-за океана Егор Соколов, несколько опытных хоккеистов, таких Сергей Бойков, Михаил Науменков, Дмитрий Шевченко, Александр Яремчук, Даниил Журавлев, Никита Рожков. Вратарскую бригаду пополнил Денис Костин. Кроме того, многих игроков удалось сохранить в составе.
Тут стоит заметить, что бюджет "Торпедо" один из самых скромных в КХЛ, поэтому громкие имена в команде ждать не стоит.
В рамках предсезонной подготовки "Торпедо" выиграло лишь один матч, из-за чего начались разговоры о возможной отставке нового тренера без опыта в КХЛ. Но руководство клуба заверило: кредит доверия к Исакову большой. И команда устроила ему незабываемый дебют.
Именно из-за неудачной предсезонки успешный старт нижегородцев в сезоне 2025/2026 стал неожиданностью. Шесть побед подряд одержало "Торпедо". Это позволило команде на какое-то время занять первую строчку в таблице регулярного чемпионата КХЛ. Набранные в начале сентября очки стали подушкой безопасности, которая начала иссякать.
Конечно, хороший старт не гарантирует отсутствие шероховатостей. Как будто по заветам Ларионова "Торпедо" удаляется. Имеются глупые ошибки в обороне и игре в большинстве. Однако нижегородцы продолжают играть в атакующий хоккей и привлекать молодежь из системы. И на это интересно смотреть.
Но нельзя обыграть соперника одной зрелищной игрой. У волжан есть серьезная проблема с реализацией. Так, в матче с московским "Динамо" "торпедовцы" нанесли 45 бросков в створ, и лишь один бросок стал голевым. Таким образом, за последние два матча они забросили только две шайбы, проиграв "Динамо" и "Металлургу" со счетом 1:4 и 1:5 соответственно.
Если проанализировать соперников, с которыми "Торпедо" уже сыграло, то можно заметить, что на начало сентября нижегородцы в основном встречались с проблемными командами: "Салават Юлаев" с урезанным бюджетом и "Лада", где случилась первая тренерская отставка в сезоне, плетутся внизу таблицы, с разницей в одно очко над ними возвышается "Сочи". СКА все еще пытается приспособиться к ларионовскому непотизму, а у "Спартака" было не самое удачное начало.
Тот же "Металлург", например, является лидером Восточной конференции, под руководством Разина команда уже брала кубок. "Северсталь" - постоянный соперник "Торпедо" за выход в плей-офф. Нижегородцы не обыгрывали череповчан на домашнем льду с 2022 года, атакующий стиль Андрея Козырева, который в 2022/2023 и ставил игру "Торпедо", оказался сильнее более сбалансированного хоккея Исакова. "Нефтехимику" и минскому "Динамо" "автозаводцы" проиграли с разницей в одну шайбу: не забиваешь ты — забивают тебе.
К тому же, уже несколько "торпедовцев" успели побывать в списке травмированных, а кто-то не попадает в заявку по спортивным показателям.
Трудности "Торпедо" не стали неожиданностью, переходный период еще не закончился. Делать окончательные выводы спустя месяц чемпионата рано. Однако уже сейчас можно заметить, что у "Торпедо" появилось то, чего не было в последних сезонах – желание биться и контакт с тренером.
При должной работе над ошибками, дисциплиной, реализацией и подбором оптимальных сочетаний команда способна стабилизировать игру, чтобы не оказаться вне зоны плей-офф.
