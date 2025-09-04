Максим Гафуров вошел в совет директоров КХЛ Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Председатель правления нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" и руководитель АНО "Центр управления и развития спорта в Нижегородской области" Максим Гафуров вошёл в состав совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Новую структуру утвердили 11 сентября, сообщили в пресс-службе турнира.

По словам Гафурова, участие "Торпедо" в работе совета директоров имеет принципиальное значение. Он сказал, что для нижегородского ХК важно быть частью большого процесса и принимать участие в главных решений для Лиги и ее клубов.

"Наша общая задача — делать хоккей лучше и интереснее для болельщиков каждый день", — отметил Гафуров.

В обновлённый совет директоров КХЛ вошли 20 представителей: руководители лиги, клубов и судейского корпуса. Председателем вновь избран Геннадий Тимченко.

Сообщалось, что КХЛ выплатит нижегородскому "Торпедо" более 80 млн рублей.