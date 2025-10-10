ХК "Торпедо" занял 12-е место в рейтинге эффективности клубов КХЛ Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Континентальная хоккейная лига составила рейтинг эффективности клубов по результатам сезона 2024/2025. Оценка включала девять параметров, сгруппированных в четыре блока: спортивные результаты, финансовая устойчивость, работа с болельщиками и медийная активность. При этом учитывались данные трех последних сезонов с разными коэффициентами значимости.

Нижегородское "Торпедо" заняло 12-е место, показав неоднородные результаты по различным направлениям.

Так, в спортивной части клуб оказался на 12-й строчке по итогам выступлений в регулярном чемпионате и плей-офф. Однако по эффективности затрат на состав относительно достигнутых результатов команда заняла 10-е место.

Менее успешной оказалась ситуация с финансовой независимостью. Нижегородцы заняли 20-е место по уровню зависимости от государственного финансирования. При этом клуб продемонстрировал дисциплину в вопросах оплаты труда, войдя в топ-10 по своевременности выплат хоккеистам.

С точки зрения интереса зрителей к матчам, нижегородцы оказались на 8-й позиции по посещаемости и заполняемости арены. Однако уровень предоставляемых сервисов для болельщиков оценён крайне низко — 21-е место.

В телерейтингах команда заняла лишь 14-е место. Зато в коммерческом блоке клуб продемонстрировал отличные результаты: 3-е место по доходам от продажи билетов, лицензий и питания, а также 3-е место в работе со СМИ и социальных сетях.

По итогам комплексной оценки всех параметров "Торпедо" заняло 12-е место среди всех 23 клубов КХЛ. Лидером рейтинга ожидаемо стал ярославский "Локомотив".

Ранее сообщалось, что КХЛ выплатила "Торпедо" более 80 миллионов рублей по итогам прошлого сезона.