Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
10 октября 2025 15:00ХК "Торпедо" занял 12-е место в рейтинге эффективности клубов КХЛ
10 октября 2025 11:46ХК "Торпедо-Горький" уступил "Соколу" по буллитам
10 октября 2025 10:52Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у МБА МАИ
09 октября 2025 15:15Мурал с Губерниевым появился на стене нижегородской девятиэтажки
09 октября 2025 09:55Нижегородцы рассказали, каким видят новый "Водник"
09 октября 2025 07:00Тренер новый, проблемы старые: что происходит с нижегородским "Торпедо"
08 октября 2025 12:45Главные тренеры "Торпедо" и "Металлурга" чуть не подрались после матча
07 октября 2025 21:45Нижегородское "Торпедо" разгромно проиграло "Металлургу" со счетом 1:5
07 октября 2025 18:18Разработка мастер-плана по развитию "Водника" вышла на финишную прямую
07 октября 2025 17:04От мечты о парашюте — к высшему пилотажу: история летчицы Светланы Капаниной
Спорт

ХК "Торпедо" занял 12-е место в рейтинге эффективности клубов КХЛ

10 октября 2025 15:00 Спорт
ХК Торпедо занял 12-е место в рейтинге эффективности клубов КХЛ

Фото: ХК "Торпедо"

Континентальная хоккейная лига составила рейтинг эффективности клубов по результатам сезона 2024/2025. Оценка включала девять параметров, сгруппированных в четыре блока: спортивные результаты, финансовая устойчивость, работа с болельщиками и медийная активность. При этом учитывались данные трех последних сезонов с разными коэффициентами значимости.

Нижегородское "Торпедо" заняло 12-е место, показав неоднородные результаты по различным направлениям.

Так, в спортивной части клуб оказался на 12-й строчке по итогам выступлений в регулярном чемпионате и плей-офф. Однако по эффективности затрат на состав относительно достигнутых результатов команда заняла 10-е место.

Менее успешной оказалась ситуация с финансовой независимостью. Нижегородцы заняли 20-е место по уровню зависимости от государственного финансирования. При этом клуб продемонстрировал дисциплину в вопросах оплаты труда, войдя в топ-10 по своевременности выплат хоккеистам.

С точки зрения интереса зрителей к матчам, нижегородцы оказались на 8-й позиции по посещаемости и заполняемости арены. Однако уровень предоставляемых сервисов для болельщиков оценён крайне низко — 21-е место.

В телерейтингах команда заняла лишь 14-е место. Зато в коммерческом блоке клуб продемонстрировал отличные результаты: 3-е место по доходам от продажи билетов, лицензий и питания, а также 3-е место в работе со СМИ и социальных сетях. 

По итогам комплексной оценки всех параметров "Торпедо" заняло 12-е место среди всех 23 клубов КХЛ. Лидером рейтинга ожидаемо стал ярославский "Локомотив".

Ранее сообщалось, что КХЛ выплатила "Торпедо" более 80 миллионов рублей по итогам прошлого сезона.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КХЛ ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
10 октября 2025 11:46ХК "Торпедо-Горький" уступил "Соколу" по буллитам
09 октября 2025 07:00Тренер новый, проблемы старые: что происходит с нижегородским "Торпедо"
08 октября 2025 12:45Главные тренеры "Торпедо" и "Металлурга" чуть не подрались после матча
07 октября 2025 21:45Нижегородское "Торпедо" разгромно проиграло "Металлургу" со счетом 1:5
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных