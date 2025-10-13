Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Общество

Покров Пресвятой Богородицы: праздник, объединяющий веру и традиции

13 октября 2025 18:59 Общество
Покров Пресвятой Богородицы: праздник, объединяющий веру и традиции

Покров Пресвятой Богородицы — значимый праздник в православном календаре, отмечаемый ежегодно 14 октября. Этот день имеет глубокие исторические корни и символическое значение, связанное с защитой и покровительством Богородицы, рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. 

История Покрова Пресвятой Богородицы уходит в X век, когда Константинополь находился под угрозой осады. Согласно преданию, в этот момент жители города, осознавая безвыходность ситуации, обратились с молитвой к Богородице. Их мольбы были услышаны: утром Андрей Юродивый и его ученик Епифаний стали свидетелями чудесного видения. Богородица, окруженная ангелами, держала над городом свой омофор — платок, символизирующий защиту и покров. Вскоре началась буря, которая потопила большинство кораблей осаждающих, и угроза миновала. В честь этого события и был учреждён этот памятный день.

Конюхов уточнил, что праздник широко отмечали на Руси, особенно при Андрее Боголюбском, который тоже молился Богородице.

Для православных верующих Покров Пресвятой Богородицы символизирует материнскую любовь, защиту и покровительство. Богородица, укутывающая людей своим покровом, олицетворяет тепло, надежду и утешение. В этот день люди обращаются к ней с молитвами, прося о защите и помощи.

Традиции и обычаи

На Руси Покров Пресвятой Богородицы был важным праздником, который отмечался с особым размахом. В этот день старались убрать урожай, а капусту оставляли до праздника Михаила Архангела. В храмах проводились всенощные службы, а на следующий день — Божественная литургия.

Одной из традиций было угощение соседей блинами или пирогами. Первый пирог делили на четыре части и раскладывали по углам дома, чтобы задобрить домового. На стол ставили мед, брагу и блюда из нового урожая. Также было принято топить дома яблоневыми ветками, готовясь к зиме.

Особое значение имели свадьбы, которые старались сыграть до рождественского поста. Считалось, что брак, заключенный в этот день, будет крепким и счастливым.

Народные приметы

Покров Пресвятой Богородицы также связан с множеством народных примет. Например, если в этот день выпал снег, то зима будет ранней и снежной. Солнечный и теплый Покров предвещал долгую и теплую зиму, а гром — короткую и бесснежную. Листья, не опавшие к Покрову, говорили о суровой зиме, а улетевшие журавли — о холодной погоде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники Религия Церковь
Теги:
Главная  |  Архив  |  2025
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных