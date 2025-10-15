Вячеслав Володин призвал повысить штрафы для теплоснабжающих организаций Общество

Фото: Вячеслав Володин/ MAX

В разных регионах России жители все чаще сообщают о задержках с подачей тепла в дома. На фоне растущего числа жалоб председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал принять более жесткие меры к тем, кто отвечает за начало отопительного сезона. Видео с Володиным опубликовано в его канале в мессенджере MAX.

Во время пленарного заседания парламента он обратился к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, предложив усилить ответственность за срыв сроков подключения тепла. По словам спикера, в некоторых субъектах страны уже установилась минусовая температура, но отопление до сих пор не включено во всех домах.

"Мы входим в отопительный сезон. Огромное количество жалоб на теплоснабжающие организации. Надо сделать всё для того, чтобы повысить ответственность тех, кто отвечает за подключение", — заявил Володин.

Он подчеркнул, что более строгие штрафы должны применяться к недобросовестным теплоснабжающим компаниям и концессионерам, которые руководят этим процессом.