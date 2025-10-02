Отопление подают в школы и детсады Нижнего и Кстова в плановом режиме Общество

Во всех школах и детских садах Нижнего Новгорода и Кстова начался отопительный сезон. По словам главы города Юрия Шалабаева, тепло уже поступает в 410 детских садов и 224 школы.

Об этом мэр сообщил 2 октября во время рабочей поездки в детский сад №21. Он отметил, что для запуска отопления было задействовано 296 источников тепла и проложено более 2,7 км тепловых сетей.

Подача тепла в социальные учреждения проходит в соответствии с графиком. Как подчеркнул Шалабаев, после объединения Нижнего Новгорода и Кстова объем социальной инфраструктуры, требующей постоянного контроля, значительно увеличился.

"На данный момент жалоб на отопление в школах и детских садах не поступало", — отметил глава города.

При этом городские власти признают, что в некоторых многоквартирных домах возникают сложности с запуском отопления. Чаще всего проблемы связаны с работой внутридомовых систем, за которые отвечают управляющие компании.

"Это не означает, что мы полностью переложили ответственность на них. Мы продолжаем контролировать ситуацию и следим, чтобы в случае жалоб от жителей управляющие организации оперативно реагировали", — подчеркнул Шалабаев.

В Нижнем Новгороде и Кстове насчитывается около 9 тысяч многоквартирных домов.

Напомним, что отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде с 23 сентября.