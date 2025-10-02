Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 октября 2025 16:29Диетолог рассказала, почему конфеты с сорбитолом стали новым трендом у молодёжи
02 октября 2025 16:22Отопление подают в школы и детсады Нижнего и Кстова в плановом режиме
02 октября 2025 16:10Новые дорожные знаки установят в Нижегородской области в 2026 году
02 октября 2025 15:51Представители партии "Единая Россия" поздравили старшее поколение Нижегородской области с Днем пожилого человека
02 октября 2025 15:37Фонтаны Нижнего Новгорода отключили на зиму
02 октября 2025 15:12Назван лидер технологического развития операторов связи в России
02 октября 2025 14:38Нижегородские власти изымут участок для жилой застройки на Автозаводе
02 октября 2025 14:20Минпросвещения продлит и расширит эксперимент с упрощенной формой сдачи ОГЭ
02 октября 2025 14:01С Днём сотовой независимости! Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник
02 октября 2025 13:58Усатый нянь: собака Ёжка воспитывает котят в нижегородском приюте
Общество

Отопление подают в школы и детсады Нижнего и Кстова в плановом режиме

02 октября 2025 16:22 Общество
Отопление подают в школы и детсады Нижнего и Кстова в плановом режиме

Во всех школах и детских садах Нижнего Новгорода и Кстова начался отопительный сезон. По словам главы города Юрия Шалабаева, тепло уже поступает в 410 детских садов и 224 школы.

Об этом мэр сообщил 2 октября во время рабочей поездки в детский сад №21. Он отметил, что для запуска отопления было задействовано 296 источников тепла и проложено более 2,7 км тепловых сетей.

Подача тепла в социальные учреждения проходит в соответствии с графиком. Как подчеркнул Шалабаев, после объединения Нижнего Новгорода и Кстова объем социальной инфраструктуры, требующей постоянного контроля, значительно увеличился.

"На данный момент жалоб на отопление в школах и детских садах не поступало", — отметил глава города.

При этом городские власти признают, что в некоторых многоквартирных домах возникают сложности с запуском отопления. Чаще всего проблемы связаны с работой внутридомовых систем, за которые отвечают управляющие компании.

"Это не означает, что мы полностью переложили ответственность на них. Мы продолжаем контролировать ситуацию и следим, чтобы в случае жалоб от жителей управляющие организации оперативно реагировали", — подчеркнул Шалабаев.

В Нижнем Новгороде и Кстове насчитывается около 9 тысяч многоквартирных домов.

Напомним, что отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде с 23 сентября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детсады Отопительный сезон Школы
Поделиться:
Новости по теме
26 сентября 2025 17:55Мэр: тепло пришло в большинство домов и соцобъектов Нижнего Новгорода
25 сентября 2025 17:19Люлин поручил депутатам быть в постоянном контакте с жителями и коммунальными службами по вопросам теплоснабжения
24 сентября 2025 18:09Отопление подключили в каждом втором доме Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных