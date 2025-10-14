Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Общество

Более 100 км теплотрасс обновили в Нижнем Новгороде в 2025 году

14 октября 2025 13:45 Общество
Более 100 км теплотрасс обновили в Нижнем Новгороде в 2025 году

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде отопительный сезон 2025/2026 стартовал без сбоев и проходит в стабильном режиме. Об этом на заседании постоянной комиссии думы по городскому хозяйству сообщил и.о. директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Сергей Самсонов.

Он напомнил, что запуск отопления в этом году начался 23 сентября — раньше наступления устойчивых холодов. Все муниципальные источники тепла были включены в течение первых суток, тогда как в прошлом году это заняло пять дней. Ведомственные котельные заработали на седьмые сутки, то есть на три дня быстрее, чем в предыдущем сезоне.

С 23 сентября по 10 октября на горячие линии поступило более 8 тысяч обращений от жителей. Однако в настоящее время отопительный сезон проходит в штатном режиме, рисков для стабильной работы системы не выявлено.

По его словам, в зону теплоснабжения входят более 9 тысяч многоквартирных домов и свыше тысячи объектов социальной сферы. Их обеспечивают теплом от 296 источников, из которых 158 являются муниципальными. Эксплуатацией инфраструктуры занимаются 66 организаций. Общая протяженность теплосетей составляет 3124 км, также в системе задействованы 214 тепловых пунктов и насосных станций.

Он добавил, что на 2025 год запланирована замена 124,5 км труб теплосетей. На сегодняшний день выполнено 86% плана — это 107 км. Работы продолжатся в отопительный период с применением временных теплотрасс. Самсонов заверил, что это не повлияет на надежность теплоснабжения.

Ранее депутаты регионального Заксобрания одобрили проект постановления с рекомендациями для органов местного самоуправления по вопросам начала и завершения отопительного периода

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

