Отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде 23 сентября Общество

Власти Нижнего Новгорода приняли решение начать отопительный сезон с 23 сентября. Сегодня в городе стартовал поэтапный запуск тепла, несмотря на то, что погодные условия пока не соответствуют установленным нормативам — среднесуточная температура воздуха не опустилась ниже +8 градусов в течение пяти дней.

Между тем, как сообщают синоптики, уже к концу текущей недели в регионе возможны осадки в виде мокрого снега. Неблагоприятный прогноз также стал одной из причин досрочного старта отопительного сезона.

В мэрии уточнили, что тепло в дома нижегородцев поступит не сразу. На полную настройку системы потребуется от трёх до семи дней. В первую очередь отопление появится в детских садах, школах и медицинских учреждениях. Следом тепло начнёт поступать в многоквартирные дома. Последними в очереди на подключение остаются промышленные объекты.

Согласно санитарным нормам, температура воздуха в жилых помещениях не должна быть ниже +18 градусов. В угловых комнатах минимально допустимое значение составляет +20. При этом допустимое превышение составляет не более четырёх градусов, а ночное понижение — не более трёх.

Также напомним, что с 23 сентября в Нижнем Новгороде начала работать горячая линия, куда жители могут обращаться с вопросами, связанными с подачей тепла.