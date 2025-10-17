Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Политика

Мэрия Нижнего Новгорода утвердила размеры кабинетов чиновников

17 октября 2025 07:00 Политика
Мэрия Нижнего Новгорода утвердила размеры кабинетов чиновников

Фото: Александр Воложанин

В администрации Нижнего Новгорода установили предельные размеры служебных помещений для сотрудников мэрии и муниципальных организаций. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте 14 октября 2025 года.

Новое постановление регламентирует порядок распределения служебных помещений, находящихся в муниципальной собственности, между должностными лицами и учреждениями города.

Согласно документу, заместители главы города, главы районов и руководитель аппарата мэрии могут занимать кабинеты площадью до 50 квадратных метров.

Руководителям отраслевых и территориальных органов администрации, а также главам муниципальных учреждений и предприятий положены помещения не более 30 квадратных метров. Их заместителям — до 15 квадратных метров.

Остальные сотрудники администрации и подведомственных организаций смогут рассчитывать на рабочие места площадью до 6 квадратных метров.

Отмечается, что размер предоставляемых помещений определяется с учетом конструктивных особенностей зданий, а также в соответствии с санитарными и строительными нормами, действующими в России.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует создать две автономные некоммерческие организации. 

