Мэрия Нижнего Новгорода утвердила размеры кабинетов чиновников

В администрации Нижнего Новгорода установили предельные размеры служебных помещений для сотрудников мэрии и муниципальных организаций. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте 14 октября 2025 года.
Новое постановление регламентирует порядок распределения служебных помещений, находящихся в муниципальной собственности, между должностными лицами и учреждениями города.
Согласно документу, заместители главы города, главы районов и руководитель аппарата мэрии могут занимать кабинеты площадью до 50 квадратных метров.
Руководителям отраслевых и территориальных органов администрации, а также главам муниципальных учреждений и предприятий положены помещения не более 30 квадратных метров. Их заместителям — до 15 квадратных метров.
Остальные сотрудники администрации и подведомственных организаций смогут рассчитывать на рабочие места площадью до 6 квадратных метров.
Отмечается, что размер предоставляемых помещений определяется с учетом конструктивных особенностей зданий, а также в соответствии с санитарными и строительными нормами, действующими в России.
