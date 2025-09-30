Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Политика

Совет по стратегическому развитию появится в Нижнем Новгороде

30 сентября 2025 11:10 Политика
Совет по стратегическому развитию появится в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижнем Новгороде планируют сформировать Совет по стратегическому развитию города. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в беседе с журналистами 29 сентября, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как уточнил глава города, в новый орган войдут представители экспертных сообществ, депутаты городской думы, активисты и общественные деятели. Кроме того, по его словам, рассматривается возможность включения в состав совета и представителей нижегородских СМИ.

По словам Шалабаева, ключевая задача совета — выработка стратегии, ориентированной на реальные потребности горожан.

"Это будет стратегия, рожденная из запросов самих людей и направленная на улучшение качества их жизни. Мы уже провели социологические исследования, чтобы понять, какие проблемы волнуют нижегородцев. Сегодня главное — не масштабные проекты ради проектов и не рост экономики сам по себе. Всё это — лишь инструменты для повышения уровня жизни каждого жителя", — подчеркнул мэр.

Он также отметил, что в ближайшие годы приоритетом должно стать развитие Нижнего Новгорода как современного мегаполиса, где гармонично сочетаются промышленная база, комфортная среда, сохранение культурного наследия и внедрение передовых решений в сфере городского управления.

Ранее сообщалось, что кадровые перестановки не исключены в мэрии Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что кадровые перестановки не исключены в мэрии Нижнего Новгорода.

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Стратегия развития Юрий Шалабаев
