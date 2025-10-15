Нижегородская мэрия хочет создать две новые АНОшки Политика

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода планирует создать две автономные некоммерческие организации, направленные на развитие общественных инициатив и улучшение информирования населения. Соответствующие проекты постановлений будут рассмотрены на заседании городской думы 22 октября 2025 года.

Первая организация — "Информационный центр Нижнего Новгорода" — будет заниматься распространением официальной информации о деятельности городских властей и событиях в муниципалитете. В числе задач центра — создание информационных и аналитических проектов, развитие городских сообществ в социальных сетях, продвижение традиционных ценностей, укрепление соседских связей и сохранение исторической памяти. Также центр займется реализацией публицистических проектов совместно с муниципальными органами и публикацией нормативно-правовых актов городской думы и администрации.

Вторая организация — "Центр развития и реализации общественных, патриотических и молодежных проектов "Развитие" — будет координировать и поддерживать молодежные, патриотические и социальные инициативы. В числе приоритетов — вовлечение молодежи в проектную деятельность, грантовая поддержка общественно значимых инициатив, переподготовка лидеров молодежных сообществ и развитие молодежного самоуправления.

Особое внимание в работе центра уделят бесшовной интеграции участников специальной военной операции в мирную жизнь через вовлечение в общественную деятельность. Кроме того, организация будет способствовать сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации истории и продвижению духовно-нравственных ценностей.

Выбор формы АНО позволит обеим организациям участвовать в федеральных грантовых программах и привлекать внебюджетные средства. Оценка регулирующего воздействия на предпринимательскую и инвестиционную деятельность по этим проектам не требуется, так как они не вводят дополнительных обязательств для бизнеса.

