Муниципальным служащим Нижнего Новгорода не повысят зарплату второй раз за год Экономика

Муниципальные служащие администрации Нижнего Новгорода не получат дополнительной индексации заработной платы в 2025 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте кадровой политики и развития муниципального управления городской администрации.

В ведомстве пояснили, что регулирование оплаты труда муниципальных служащих осуществляется в соответствии с законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года №99-З, редакция от 26 декабря 2024 года, под названием "О муниципальной службе в Нижегородской области".

Согласно части 6 статьи 23 указанного нормативного акта, оклады муниципальных служащих подлежат индексации в зависимости от уровня инфляции. Однако такая корректировка осуществляется исключительно на основании закона об областном бюджете на соответствующий год.

Как уточнили в департаменте, с 1 января 2025 года оклады уже были проиндексированы на коэффициент 1,117. При этом дополнительных индексаций в течение года действующее законодательство не предусматривает.

Таким образом в 2025 году повышение заработной платы для сотрудников администрации Нижнего Новгорода не планируется.

Ранее сообщалось, что Госдума предложила изменить подход к начислению пенсий.