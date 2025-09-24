Муниципальным служащим Нижнего Новгорода не повысят зарплату второй раз за год

Муниципальные служащие администрации Нижнего Новгорода не получат дополнительной индексации заработной платы в 2025 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте кадровой политики и развития муниципального управления городской администрации.
В ведомстве пояснили, что регулирование оплаты труда муниципальных служащих осуществляется в соответствии с законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года №99-З, редакция от 26 декабря 2024 года, под названием "О муниципальной службе в Нижегородской области".
Согласно части 6 статьи 23 указанного нормативного акта, оклады муниципальных служащих подлежат индексации в зависимости от уровня инфляции. Однако такая корректировка осуществляется исключительно на основании закона об областном бюджете на соответствующий год.
Как уточнили в департаменте, с 1 января 2025 года оклады уже были проиндексированы на коэффициент 1,117. При этом дополнительных индексаций в течение года действующее законодательство не предусматривает.
Таким образом в 2025 году повышение заработной платы для сотрудников администрации Нижнего Новгорода не планируется.
Ранее сообщалось, что Госдума предложила изменить подход к начислению пенсий.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+