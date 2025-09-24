Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Экономика

Муниципальным служащим Нижнего Новгорода не повысят зарплату второй раз за год

24 сентября 2025 17:14 Экономика
Муниципальным служащим Нижнего Новгорода не повысят зарплату второй раз за год

Муниципальные служащие администрации Нижнего Новгорода не получат дополнительной индексации заработной платы в 2025 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте кадровой политики и развития муниципального управления городской администрации.

В ведомстве пояснили, что регулирование оплаты труда муниципальных служащих осуществляется в соответствии с законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года №99-З, редакция от 26 декабря 2024 года, под названием "О муниципальной службе в Нижегородской области".

Согласно части 6 статьи 23 указанного нормативного акта, оклады муниципальных служащих подлежат индексации в зависимости от уровня инфляции. Однако такая корректировка осуществляется исключительно на основании закона об областном бюджете на соответствующий год.

Как уточнили в департаменте, с 1 января 2025 года оклады уже были проиндексированы на коэффициент 1,117. При этом дополнительных индексаций в течение года действующее законодательство не предусматривает.

Таким образом в 2025 году повышение заработной платы для сотрудников администрации Нижнего Новгорода не планируется.

Ранее сообщалось, что Госдума предложила изменить подход к начислению пенсий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных