Нижегородцу грозит до 15 лет колонии за хранение трех кг наркотиков Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Заметив полицейских, мужчина попытался избавиться от улик. Он выбросил пять пакетов с порошкообразным веществом. При личном досмотре у него нашли еще пять полимерных пакетов с коричневыми гипсовыми фрагментами. Экспертиза показала, что это наркотик "эфедрон", весом более 9 граммов.

В телефоне задержанного полицейские нашли координаты 59 тайников. После этого оперативники провели масштабный рейд в Канавинском, Нижегородском и Советском районах города. В результате удалось найти и изъять 51 закладку с запрещенными веществами.

Кроме того, обыскали квартиру подозреваемого. Там нашли электронные весы, упаковочные материалы и семь пакетов с веществом светлого цвета. Все изъятое направили на экспертизу.

Общий вес найденных наркотиков превысил 3 кг. Мужчина уже дал признательные показания.

Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд отправил его под стражу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с начала года накрыли 11 наркопритонов.