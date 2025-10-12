Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 октября 2025 13:26Роспотребнадзор предупредил нижегородцев о кишечном иерсиниозе
12 октября 2025 12:57Средний размер стипендии в вузах Нижнего Новгорода составил около 3200 рублей
12 октября 2025 12:33В Нижегородской области в октябре пройдет акция "Сообщи, где торгуют смертью"
12 октября 2025 12:04Нижегородским школьникам рассказали о дипфейках в рамках "Цифрового ликбеза"
12 октября 2025 11:15Замгубернатора Сергей Морозов проведёт личный приём граждан 30 октября
12 октября 2025 10:48В Нижнем Новгороде создают уникальную разработку - "робота-медсестру"
12 октября 2025 09:30Евгений Люлин поздравил работников агропрома с профессиональным праздником
11 октября 2025 20:39Шуховскую башню открыли в Выксе после реставрации
11 октября 2025 18:23Никитин проверил обновление социальных объектов в Вачском округе
11 октября 2025 16:28Экологический субботник в Балахне: собрано почти 150 кубометров мусора
Общество

В Нижегородской области в октябре пройдет акция "Сообщи, где торгуют смертью"

12 октября 2025 12:33 Общество
В Нижегородской области в октябре пройдет акция Сообщи, где торгуют смертью

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

С 13 по 24 октября в Нижегородской области состоится второй этап всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". В рамках этого мероприятия жители региона могут сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков, предоставляя информацию анонимно.

Для приёма сообщений работает горячая линия ГУ МВД по Нижегородской области: 8 (831) 268-23-32. Также можно обратиться в круглосуточные дежурные части ОВД или воспользоваться многоканальным телефоном "02".

Цель акции — вовлечь общественность в борьбу с незаконным оборотом наркотиков и их немедицинским потреблением.

В ходе акции будут проводиться проверки общественных мест, популярных среди молодёжи и подростков, с целью выявления и пресечения преступлений и административных нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Жители региона, которые сообщат о нарушениях, смогут получить квалифицированную помощь в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.

В полиции рассказали, что в 2024 году в рамках акции на "телефон доверия" поступило 730 сообщений о незаконном обороте наркотиков. На основе полученной информации полицейские выявили 44 преступления и 236 административных нарушений, а также изъяли более 7 кг наркотических веществ.

Ранее нижегородский нарколог Алексей Фаворский рассказал, почему подростки начинают употреблять наркотики.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Наркотики
Поделиться:
Новости по теме
22 августа 2025 12:07Наркосбытчика с крупной партией поймали в Лысковском районе
19 августа 2025 12:15Кота-наркокурьера задержали в нижегородской колонии
24 июня 2025 15:35Почти 1,5 кг мефедрона изъяли у нижегородских закладчиков
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных