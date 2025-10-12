В Нижегородской области в октябре пройдет акция "Сообщи, где торгуют смертью" Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

С 13 по 24 октября в Нижегородской области состоится второй этап всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". В рамках этого мероприятия жители региона могут сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков, предоставляя информацию анонимно.

Для приёма сообщений работает горячая линия ГУ МВД по Нижегородской области: 8 (831) 268-23-32. Также можно обратиться в круглосуточные дежурные части ОВД или воспользоваться многоканальным телефоном "02".

Цель акции — вовлечь общественность в борьбу с незаконным оборотом наркотиков и их немедицинским потреблением.

В ходе акции будут проводиться проверки общественных мест, популярных среди молодёжи и подростков, с целью выявления и пресечения преступлений и административных нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Жители региона, которые сообщат о нарушениях, смогут получить квалифицированную помощь в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.

В полиции рассказали, что в 2024 году в рамках акции на "телефон доверия" поступило 730 сообщений о незаконном обороте наркотиков. На основе полученной информации полицейские выявили 44 преступления и 236 административных нарушений, а также изъяли более 7 кг наркотических веществ.

