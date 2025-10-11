Молодой нижегородец попался на попытке переброса наркотиков в колонию Происшествия

Следственные органы УМВД России по Нижнему Новгороду завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Володарского района, обвиняемого в незаконном обороте наркотических веществ. Об этом сообщает региональное МВД.

По данным следствия, молодой человек по просьбе своего знакомого приобрел наркотическое средство — каннабис. Он планировал перебросить свёрток с запрещённым веществом на территорию исправительного учреждения.

Однако реализовать задуманное ему не удалось. Правоохранители задержали подозреваемого до того, как он совершил преступление. Изъятый у него наркотик был направлен на экспертизу, которая подтвердила его состав.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

Уголовное дело завершено и в ближайшее время будет направлено в суд после утверждения обвинительного заключения.

Согласно действующему законодательству, за незаконное приобретение и хранение наркотических средств предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

