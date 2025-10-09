Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Происшествия

Нижегородец получил 12 лет за организацию межрегионального наркоканала

09 октября 2025 14:14
Нижегородец получил 12 лет за организацию межрегионального наркоканала

Житель Нижегородской области получил срок за причастность к организации межрегионального канала поставки наркотиков. Приговор Богородского горсуда вступил в силу, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Осужденного задержали с поличным во время оперативного эксперимента. Он пытался достать из тайника сверток с наркотиками, чтобы впоследствии продать на территории России. Силовики изъяли из оборота более 5 кг мефедрона. 

Следователи УФСБ завели и расследовали уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. В итоге вина фигуранта была полностью доказана. Ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ изъяла 40 кг наркотиков из подпольной лаборатории в Нижегородской области.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде осудили пойманного с 110 кг наркотиков петербужца.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Наркотики Приговор ФСБ
