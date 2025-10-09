Нижегородец получил 12 лет за организацию межрегионального наркоканала Происшествия

Житель Нижегородской области получил срок за причастность к организации межрегионального канала поставки наркотиков. Приговор Богородского горсуда вступил в силу, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Осужденного задержали с поличным во время оперативного эксперимента. Он пытался достать из тайника сверток с наркотиками, чтобы впоследствии продать на территории России. Силовики изъяли из оборота более 5 кг мефедрона.

Следователи УФСБ завели и расследовали уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. В итоге вина фигуранта была полностью доказана. Ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ изъяла 40 кг наркотиков из подпольной лаборатории в Нижегородской области.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде осудили пойманного с 110 кг наркотиков петербужца.