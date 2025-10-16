Цены на бензин в Нижегородской области выросли почти на 9% Экономика

Фото: Максим Герасимов

Стоимость автомобильного топлива в Нижегородской области увеличилась на 8,8% с начала 2025 года. Такие данные опубликовал Нижегородстат.

По итогам сентября наибольший рост показал бензин марки АИ-92 — он подорожал на 9,3% и достиг 60,3 рубля за литр. АИ-95 вырос в цене на 8,7%, до 65 рублей за литр. Стоимость бензина марки АИ-98 и выше увеличилась на 3,9% и составила 84,6 рубля за литр.

Дизельное топливо за тот же период подорожало на 3,7%, до 69,3 рубля за литр.

Согласно данным статистики, средняя цена на бензин всех марок в сентябре составила 103,01 рубля за литр. Это на 8,84% выше, чем в декабре 2024 года. При этом бензин АИ-92 вырос на 9,28%, АИ-95 — на 8,69%, а АИ-98 и выше — на 3,91%. Дизельное топливо прибавило в цене 3,71%.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов, включая Нижегородскую область, автозаправочные станции начали ограничивать продажу топлива из-за дефицита. В начале сентября в регионе были зафиксированы случаи закрытия АЗС, а также сокращения объемов реализации бензина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ситуация с нехваткой топлива должна стабилизироваться в ближайшее время. По его словам, даны все необходимые поручения для решения проблемы.

Также напомним, что ранее в стране был введен запрет на экспорт бензина. Он продлен до конца года.