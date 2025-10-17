Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Культура и отдых

Работа катка в парке имени 1 Мая обойдется городу в 63 млн рублей

17 октября 2025 17:28 Культура и отдых
Работа катка в парке имени 1 Мая обойдется городу в 63 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

На организацию зимнего катка в нижегородском парке имени 1 Мая направят более 60 млн рублей. Это следует из документов на портале госзакупок. 

Согласно опубликованным данным, городская дирекция парков и скверов заключила договор на оказание услуг по обустройству и ежедневному содержанию ледовой площадки в период с 2 декабря 2025 года по 1 марта 2026 года. 

Цена контракта составила 63,5 млн рублей. При этом в 2025 году планируется оплатить 14,6 млн рублей, а в 2026 году — оставшиеся почти 49 млн. 

Закупка была проведена без размещения извещения — у единственного поставщика, на основании части 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. Название исполнителя в документах не указано.

Напомним, летом в парке имени 1 Мая завершился второй этап благоустройства. 

Госзакупки Каток Парки
