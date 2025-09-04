Обновленная Аллея Дружбы стала доступна для прогулок в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: ИРГСНО

Аллею Дружбы в парке 800-летия Нижнего Новгорода вновь открыли после благоустройства. Пространство находится на склоне между улицей Заломова и Похвалинским съездом, рассказали в Институте развития городской среды Нижегородской области.

Аллея была заложена в 2011 году в честь 20-летия открытия города для иностранцев — в советские годы Нижний Новгород считался закрытым. Поводом для ее обновления стал прошедший в 2024 году международный саммит БРИКС.

В результате благоустройства на аллее появилось больше зон для тихого отдыха, улучшено освещение, а также обеспечена удобная связь с другими участками парка.

Особое внимание привлекают декоративные клумбы в форме лодочек с флагштоками, на которых размещены флаги стран-побратимов Нижнего Новгорода.

В ближайшее время на территории аллеи планируют установить информационные стенды с историей этого места. Также до конца года здесь смонтируют пандус для комфортного спуска с улицы Заломова.

