Общество

Проект реконструкции Автозаводского парка все еще не готов

16 сентября 2025 14:22  [136] Общество
Проект реконструкции Автозаводского парка все еще не готов

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Проект обновления Автозаводского парка в Нижнем Новгороде планируется завершить к концу 2025 года. Об этом сообщил глава Автозаводского района Александр Нагин в беседе с НИА "Нижний Новгород".

По словам Нагина, работа над проектом продолжается, и в перспективе до 2026 года планируется получить положительное заключение государственной экспертизы.

"Мы стремимся сделать Автозаводский парк лучшим в городе, даже лучше, чем "Швейцария". Есть конкретные идеи, как этого достичь", — отметил он.

В рамках проекта предполагается полная модернизация инженерных сетей, включая замену коммуникаций. Также в парке появятся зоны для спокойного отдыха, спортивные площадки, будет выполнено благоустройство прибрежной территории парковых водоёмов.

Как уточнил глава района, финансирование проекта будет осуществляться за счёт городского бюджета. Нагин подчеркнул, что инициатива не входит в рамки федеральной программы формирования комфортной городской среды (ФКГС), а реализуется как чисто городской проект.

Дополнительно рассматривается возможность привлечения средств от Горьковского автозавода в формате софинансирования. Однако точные суммы пока не определены.

Чиновник также добавил, что сроки начала строительных работ пока не установлены. Их определение будет зависеть от финансовой ситуации в городе в 2026 году.

Напомним, проект благоустройства Автозаводского парка в Нижнем Новгороде начали готовить еще в 2023 году. Предполагалось, что сами работы будут завершены к 2026 году.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появился новый сквер у Автозаводского универмага. Общественную территорию украсила карта Автозавода из мозаики. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных