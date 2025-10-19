Гигантские матрешки с фотографиями звезд появились на Ярмарочной площади Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Ярмарочная площадь на два дня стала площадкой для необычной выставки (0+) - на ней появились гигантские арт-объекты в виде матрёшек, изображающих самых титулованных артистов. Инсталляции приурочены к 30-летию "Русское Радио" и юбилейной церемонии музыкальной премии "Золотой Граммофон".

Посетители смогут увидеть масштабные образы Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Григория Лепса, Димы Билана, Ани Лорак, Дмитрия Маликова, Сергея Лазарева и Валерии. Эти исполнители за три десятилетия стали рекордсменами по числу полученных "Золотых Граммофонов".

Выставка стала частью всероссийского проекта: арт-объекты путешествуют по городам России.

Матрешки выбраны неслучайно, как отмечают организаторы "это один из главных символов русской культуры, неизменно вызывающий ассоциации с историей страны, её самобытным искусством и душевностью". Автором визуального оформления стала художница и дизайнер Александра Ерибекова.

