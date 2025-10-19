Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
19 октября 2025 13:04Что нижегородцам показывают на новом "Осеннем вернисаже"
19 октября 2025 12:17Гигантские матрешки с фотографиями звезд появились на Ярмарочной площади
17 октября 2025 17:28Работа катка в парке имени 1 Мая обойдется городу в 63 млн рублей
17 октября 2025 14:15Экс-журналист "Нижегородской правды" получил звание "Заслуженный ветеран"
17 октября 2025 13:33Раздел для детей с мультфильмами и обучающими видео появился на онлайн-платформе
16 октября 2025 21:11Прощание с актрисой Татьяной Демуровой пройдет 17 октября
15 октября 2025 16:31Три ОКН в Нижегородской области повторно выставлены на торги
15 октября 2025 14:24Нижегородцы выделили "Героя нашего времени" среди книг Лермонтова
15 октября 2025 00:26Модный показ от маркетплейса прошел на Нижегородской ярмарке — видео
14 октября 2025 22:18Марк Эйдельштейн: "Люблю все нижегородское!"
Культура и отдых

Гигантские матрешки с фотографиями звезд появились на Ярмарочной площади

19 октября 2025 12:17 Культура и отдых
Гигантские матрешки с фотографиями звезд появиись на Ярмарочной площади

Фото: Александр Воложанин

Ярмарочная площадь на два дня стала площадкой для необычной выставки (0+) - на ней появились гигантские арт-объекты в виде матрёшек, изображающих самых титулованных артистов. Инсталляции приурочены к 30-летию "Русское Радио" и юбилейной церемонии музыкальной премии "Золотой Граммофон".

Посетители смогут увидеть масштабные образы Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Григория Лепса, Димы Билана, Ани Лорак, Дмитрия Маликова, Сергея Лазарева и Валерии. Эти исполнители за три десятилетия стали рекордсменами по числу полученных "Золотых Граммофонов".

Выставка стала частью всероссийского проекта: арт-объекты путешествуют по городам России. 

Матрешки выбраны неслучайно, как отмечают организаторы "это один из главных символов русской культуры, неизменно вызывающий ассоциации с историей страны, её самобытным искусством и душевностью". Автором визуального оформления стала художница и дизайнер Александра Ерибекова.

Ранее сообщалось, что выставка о героях тыла (12+) открылась в Лыскове. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Ярмарка
Поделиться:
Новости по теме
01 октября 2025 08:55"Хрупкий слой": в Нижнем Новгороде открыли спецпроект о природе и человеке
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Что нижегородцам показывают на новом Осеннем вернисаже
19 октября 2025 13:04Что нижегородцам показывают на новом "Осеннем вернисаже"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных