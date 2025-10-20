Nordwind наказали за 20-часовую задержку рейсов в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде авиакомпания привлечена к административной ответственности за ненадлежащее обслуживание пассажиров задержанных рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Проверку провела Нижегородская транспортная прокуратура, установив нарушения законодательства о защите прав потребителей.
Инцидент произошел в мае 2025 года в аэропорту имени Чкалова, где из-за ограничений в использовании воздушного пространства были существенно задержаны вылеты самолетов в Сочи и Калининград. Ожидание рейсов заняло свыше 20 часов.
Во время задержки авиакомпания несвоевременно предоставила пассажирам горячее питание и не обеспечила размещение в гостинице, как того требуют правила обслуживания.
По итогам проверки материалы прокуратуры были направлены в Роспотребнадзор. Ведомство привлекло авиакомпанию к ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ за оказание услуг, не соответствующих установленным требованиям. Авиакомпании назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
Добавим, что, по данным НИА "Нижний Новгород, речь идет о компании Nordwind.
