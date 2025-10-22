ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Жители Приокского района благоустроили территории школ с помощью соцучастковых

22 октября 2025 08:00 Общество
Жители Приокского района благоустроили территории школ с помощью соцучастковых

Фото: организаторы проекта "Социальный участковый"

Три образовательных учреждения в Приокском районе Нижнего Новгорода получили обновленные территории благодаря совместной инициативе местных жителей и социальных участковых. Работы были выполнены в рамках программы инициативного бюджетирования "Вам решать!".

Жители обратились за поддержкой к социальным участковым, которые помогли им собрать необходимые документы и подписи для подачи заявок. В результате три объекта были оперативно включены в план благоустройства.

К началу нового учебного года подрядные организации завершили асфальтирование площадок в детских садах №413 на улице 40 лет Октября, 21А и №440 на улице Жукова, 7. На территории детсада №440 было заасфальтировано около двух тысяч квадратных метров, установлено 800 метров бордюрного камня.

"Проект губернатора "Вам решать!" действительно важен. Он позволяет жителям самим определять, что нуждается в благоустройстве, и участвовать в этом процессе. Благодаря неравнодушным людям и активной работе соцучастковых территория детского сада заметно преобразилась", — рассказала заведующая детским садом №440 Елена Петрова.

Местные жители положительно оценили перемены. По словам одной из жительниц, Галины, раньше асфальт на территории детсада был сильно разрушен, после дождей образовывались лужи. Теперь же дорожки стали безопасными и удобными для детей и родителей.

Кроме того, в школе №154 на улице 40 лет Октября, 2 появилась обновлённая спортивная площадка. Старое покрытие демонтировали, основание залили бетоном, затем нанесли полиуретановое покрытие и установили новое ограждение.

"Дети — наше будущее, и они должны расти в комфортной среде. Мы помогли жителям Приокского района принять участие в проекте, чтобы улучшить условия в детских садах и школе", — отметила социальный участковый Екатерина Улыбина.

Программа "Вам решать!" действует в Нижегородской области уже 12 лет. В 2025 году в регионе планируется реализовать 462 инициативы, отобранные по результатам последнего конкурсного отбора.

Проект "Социальный участковый", запущенный по инициативе губернатора в 2023 году, действует в Нижнем Новгороде и ряде других городов области — Кстове, Дзержинске, Арзамасе и Богородске. Его цель — наладить постоянную обратную связь с населением.

За время существования проекта собрано более 607 тысяч анкет и получено свыше 177 тысяч обращений от граждан. Более половины из них уже решены. Также организовано более 800 мероприятий, включая спортивные праздники, мастер-классы и акции в поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что более 80% жителей Нижегородской области считают деятельность социальных участковых эффективной.

Теги:
Приокский район социальные участковые
