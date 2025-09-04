Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Общество

Социальные участковые помогли установить детскую площадку на Автозаводе

12 сентября 2025 10:54
Социальные участковые помогли установить детскую площадку на Автозаводе

Во дворе дома №29 на улице Юлиуса Фучика в Нижнем Новгороде появилась новая детская площадка. Ее обустройство стало возможным благодаря инициативе местных жителей, которую поддержали депутаты и социальные участковые. Жители давно добивались решения этого вопроса, и совместными усилиями удалось добиться результата.

Социальный участковый Марина Безрукова отметила, что дети должны иметь возможность играть, общаться и проводить больше времени на свежем воздухе, а задача взрослых - обеспечить для них комфортные и безопасные условия. По ее словам, именно поэтому обращение жителей по поводу установки площадки было воспринято особенно внимательно, и благодаря поддержке властей во дворе появилась современная игровая зона.

Работы финансировались из городского бюджета. Подрядная организация подготовила территорию, уложила травмобезопасное покрытие, установила игровые комплексы — горки, качели, песочницу. Вокруг зоны также разместили лавочки и урны для удобства жителей.

Местная жительница Надежда Сазанова рассказала, что ранее во дворе не было ни одной площадки, несмотря на то, что рядом находятся несколько многоквартирных домов с большим количеством семей. Родителям приходилось ходить с детьми на соседние улицы. Теперь же дети могут играть рядом с домом, и площадка, по её словам, получилась удобной и безопасной.

Жители уже пользуются новой зоной для отдыха, а социальные участковые продолжают отслеживать территории, которые могут быть включены в будущие проекты благоустройства.

Теги:
Благоустройство Дети социальные участковые
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных