Проезды на Березовской и Клюева отремонтировали благодаря соцучастковым Общество

В Московском районе Нижнего Новгорода завершены дорожные работы на двух проблемных участках — по улицам Берёзовская и Клюева. Здесь отремонтировали придомовые проезды, которые ведут к жилым домам и социально значимым объектам.

Ранее местные жители неоднократно жаловались на разбитое покрытие, ямы и лужи, которые мешали безопасному передвижению.

"Была разбитая дорога, ходить было тяжело. Я сама на костылях — постоянно спотыкалась. А теперь сделали ровную, гладкую дорогу. Спасибо!", — поделилась впечатлениями Галина Сутырина, жительница дома на улице Берёзовская.

Аналогичная ситуация долгое время сохранялась и на улице Клюева. Из-за плохого состояния дороги здесь регулярно скапливалась вода, а автомобилисты и пешеходы рисковали повредить транспорт или травмироваться.

"Раньше возле дома была ужасная дорога, особенно вечером — можно было спокойно попасть в яму или подвернуть ногу. Сейчас всё выровняли, асфальт ровный, ям нет. Спасибо большое", — рассказала Татьяна Зуева, жительница улицы Клюева.

Инициировать ремонт удалось благодаря участию социальных участковых. Они зафиксировали обращения людей и передали информацию в городскую администрацию. В результате участки были включены в план ямочного ремонта, финансируемого из муниципального бюджета.

"С помощью проекта "Социальный участковый" и при поддержке администрации нам удалось привести в порядок асфальт возле дома 104А на Берёзовской. Раньше здесь было много ям, особенно тяжело было мамам с колясками. Сейчас жители довольны — дорога ведёт к детской площадке, и по ней удобно ходить", — отметила социальный участковый Елена Почтарь.

Ольга Полуэктова, также представляющая проект, добавила: "Придомовые территории — это не магистрали, но они тоже важны. Мы обратились в администрацию, и нам помогли — отремонтировали участок по улице Клюева".

Жители также обратились к городским властям с просьбой отремонтировать кровлю над пятым подъездом дома №104 по улице Березовской.

Как ранее сообщали в администрации Нижнего Новгорода, в рамках летней кампании 2024 года планируется провести ямочный ремонт на 330 участках дорог. По словам главы города Юрия Шалабаева, в этом сезоне площадь работ увеличится — планируется восстановить не менее 165 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Это на 7 тысяч больше, чем в прошлом году, и в 2–2,5 раза больше по сравнению с 2020 и 2021 годами.

Напомним, проект "Социальный участковый" был запущен в марте 2023 года по инициативе губернатора Глеба Никитина. Он объединяет активных жителей, которые оказывают поддержку взаимодействию между населением и органами власти в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Богородске и Кстове.