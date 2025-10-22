12 гектаров свалок ликвидировали в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области продолжается активная работа по обнаружению и ликвидации незаконных свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил руководитель регионального управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл Евгений Иванов в ходе брифинга 22 октября, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

За девять месяцев текущего года было выявлено 11 несанкционированных свалок, общая площадь которых составила 9 гектаров. Из них пять свалок размещались на участках, принадлежащих физическим лицам, три — на землях, находящихся в ведении Воскресенского и Уренского муниципальных округов. Еще две свалки были обнаружены на территориях, принадлежащих юридическим лицам.

На сегодняшний день удалось ликвидировать две свалки, площадью в совокупности 12 гектаров. Иванов отметил, что несмотря на проводимую профилактическую работу, включая предупреждения и предписания, такие меры не всегда дают результат.

"От управления Россельхознадзора 15 октября была направлена претензия к Суворкову А.А. о добровольном возмещении вреда, причиненного землям сельскохозяйственного назначения в размере более 80 млн рублей. Когда мы просто проводим профилактические мероприятия, даем предупреждение или предписание убрать свалку, такие меры, к сожалению, на многих не действуют", - рассказал глава ведомства.

Иванов подчеркнул, что именно после оценки нанесенного вреда и предъявления конкретной суммы ущерба правообладатели начинают предпринимать реальные шаги по восстановлению земель. В частности, они разрабатывают проекты рекультивации через ФГБУ "ВНИИЗЖ" в Нижегородской области и приступают к практической реализации этих проектов.

