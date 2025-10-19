Свалку медицинских документов обнаружили в Нижнем Новгороде

Фото:
Свалку медицинских документов обнаружили нижегородцы на берегу Оки у Мызинского моста. Об этом рассказали в программе "Кстати" (16+).
Среди находок — медицинские отходы и папки с документами, включая результаты анализов, в том числе на ВИЧ и сифилис.
На отдельных листах видны персональные данные: имена пациентов, номера телефонов и домашние адреса. Часть бумаг датирована 2012-2013 годами.
По словам журналистов, они связались с представителями нескольких медицинских организаций, однако установить, как образовалась свалка документов с персональными данными, пока не удалось.
В апреле сообщалось о выброшенных на свалку письмах участникам СВО, написанные детьми и молодежью. Тогда начались разбирательства, а письма в итоге было решено отправить на передовую.
