Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 октября 2025 19:42Около 500 кубометров мусора вывезут из оврага в Лысковском округе
10 октября 2025 18:59Лабораторию по развитию городов создают на базе нижегородского вуза
10 октября 2025 18:08Направление главной дороги изменят на пересечении улиц Нижегородской и Гоголя
10 октября 2025 17:54Нижегородские эндокринологи поделились опытом на конференции "Вограликовские чтения"
10 октября 2025 17:49Более 4 млн рублей направят на новую подсветку Канавинского моста
10 октября 2025 17:48Два педагога из Нижегородской области стали экспертами сообщества "Созвездие Флагманов образования"
10 октября 2025 17:44Три нижегородских школьника вошли в число победителей и призеров Всероссийского чемпионата пилотирования дронов "Пилоты будущего"
10 октября 2025 16:58Сроки создания террасного парка в Почаинском овраге скорректируют
10 октября 2025 16:35Нижегородский трамвай №8 приостановит движение в выходные
10 октября 2025 16:12Более 50 нижегородских работников сферы образования получили награды федерального и регионального уровня
Общество

Около 500 кубометров мусора вывезут из оврага в Лысковском округе

10 октября 2025 19:42 Общество
Около 500 кубометров мусора вывезут из оврага в Лысковском округе

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

В Лысковском округе стартовали работы по устранению несанкционированной свалки. Акция проводится совместно с минэкологии Нижегородской области, волонтерами Победы, сотрудниками лесоохраны минлесхоза, представителями ВООП и администрацией Лысковского муниципального округа. К инициативе также присоединились участники программы "Герои. Нижегородская область", уточнили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", направленного на улучшение качества окружающей среды и повышение экологической комфортности жизни.

Очаг захламления расположен недалеко от Лыскова, в овраге у села Егорьевское. Стихийная свалка формировалась здесь на протяжении длительного времени и вызывала жалобы местных жителей. По предварительной оценке, объем отходов, подлежащих вывозу и утилизации, составляет около 500 кубических метров. Очистка территории запланирована поэтапно.

Глава минэкологии региона Владимир Тужилин подчеркнул, что подобные инициативы подтверждают значимость участия людей в решении экологических задач. По его словам, совместные действия региональных ведомств, муниципалитета и волонтеров помогают не только убрать мусор, но и менять отношение к природе. До конца года надлежит полностью ликвидировать свалку и провести рекультивацию участка, что должно стать примером системного подхода к аналогичным проблемам на территории региона.

На первом этапе силы госучреждений и общественных объединений сосредоточены на ручном сборе, сортировке и компоновке отходов. Затем к работам подключат технику для очистки глубокого оврага и прилегающих участков. Сейчас прорабатывается вопрос привлечения специализированных машин и выбора наиболее эффективной технологии уборки. Перед главой Лысковского округа стоит задача исключить повторное захламление территории в будущем и восстановить природный баланс территории.

Напомним, с 2025 года по поручению президента Владимира Путина в России действует нацпроект "Экологическое благополучие", который продолжает задачи, ранее предусмотренные нацпроектом "Экология". Новый проект ориентирован на заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. 

Ранее сообщалось, что власти Бора пообещали убрать стихийную свалку до конца года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Свалки Экология
Поделиться:
Новости по теме
30 сентября 2025 09:35Более 870 000 рублей взыскивают с администрации Бутурлинского округа за свалку
23 сентября 2025 17:02Суд изъял у владельца 4,6 га земли в Кстовском районе из-за огромной свалки
17 сентября 2025 14:18Незаконный сброс мусора обнаружили у Шуваловского канала в Нижнем Новгороде
02 сентября 2025 14:39Росприроднадзор обследовал крупную свалку в Первомайском округе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных