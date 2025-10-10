Около 500 кубометров мусора вывезут из оврага в Лысковском округе Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

В Лысковском округе стартовали работы по устранению несанкционированной свалки. Акция проводится совместно с минэкологии Нижегородской области, волонтерами Победы, сотрудниками лесоохраны минлесхоза, представителями ВООП и администрацией Лысковского муниципального округа. К инициативе также присоединились участники программы "Герои. Нижегородская область", уточнили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", направленного на улучшение качества окружающей среды и повышение экологической комфортности жизни.

Очаг захламления расположен недалеко от Лыскова, в овраге у села Егорьевское. Стихийная свалка формировалась здесь на протяжении длительного времени и вызывала жалобы местных жителей. По предварительной оценке, объем отходов, подлежащих вывозу и утилизации, составляет около 500 кубических метров. Очистка территории запланирована поэтапно.

Глава минэкологии региона Владимир Тужилин подчеркнул, что подобные инициативы подтверждают значимость участия людей в решении экологических задач. По его словам, совместные действия региональных ведомств, муниципалитета и волонтеров помогают не только убрать мусор, но и менять отношение к природе. До конца года надлежит полностью ликвидировать свалку и провести рекультивацию участка, что должно стать примером системного подхода к аналогичным проблемам на территории региона.

На первом этапе силы госучреждений и общественных объединений сосредоточены на ручном сборе, сортировке и компоновке отходов. Затем к работам подключат технику для очистки глубокого оврага и прилегающих участков. Сейчас прорабатывается вопрос привлечения специализированных машин и выбора наиболее эффективной технологии уборки. Перед главой Лысковского округа стоит задача исключить повторное захламление территории в будущем и восстановить природный баланс территории.

Напомним, с 2025 года по поручению президента Владимира Путина в России действует нацпроект "Экологическое благополучие", который продолжает задачи, ранее предусмотренные нацпроектом "Экология". Новый проект ориентирован на заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей.

Ранее сообщалось, что власти Бора пообещали убрать стихийную свалку до конца года.