Неправильное хранение продуктов могло вызвать массовое отравление в "Созвездии" Общество

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Поставщики продуктов для школы "Созвездие" в Арзамасе, где ранее произошло массовое отравление учеников, не нарушали требований к качеству продукции. Об этом заявил руководитель Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл Евгений Иванов на брифинге 22 октября, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Иванова, после инцидента Россельхознадзор не проводил проверку в самой школе, однако специалисты проанализировали деятельность всех поставщиков, сотрудничающих с учебным заведением, с помощью автоматизированной системы "Меркурий". Ранее поставляемая ими продукция проходила лабораторные исследования, и положительных проб выявлено не было.

"В системе "Меркурий" нарушений по этим поставщикам не обнаружено. Продукция в принципе должна была быть качественной. Однако любую качественную продукцию можно испортить при хранении", — отметил Иванов.

Он добавил, что система "Меркурий" не позволяет проверить, соблюдались ли условия хранения непосредственно в школьной столовой. При этом прослеживаемость продукции от производителя до получателя не выявила никаких нарушений.

Напомним, массовое отравление произошло в школе "Созвездие" в Арзамасе на прошлой неделе. После обеда в столовой у учеников появились симптомы кишечной инфекции. Школу временно закрыли на карантин, занятия перевели в дистанционный формат, в здании провели санитарную обработку. Причиной вспышки стал норовирус. Его нашли у сотрудников школьного пищеблока и детей. Роспотребнадзор проводит проверку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры. Контроль за школьными пищеблоками усилен по поручению департамента образования.

По информации министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова, за медицинской помощью обратились 50 человек. Большинство из них лечатся амбулаторно, но число госпитализированных детей достигло 15.