ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 октября 2025 13:43Умер известный нижегородский лор-врач Андрей Айзенштадт
22 октября 2025 13:27Дети переселенцев из США проходят адаптацию в нижегородской "Школе 800"
22 октября 2025 13:10Неправильное хранение продуктов могло вызвать массовое отравление в "Созвездии"
22 октября 2025 12:56Бэби-бум в "Лимпопо": малыши родились у ланей, капуцинов и гуанако
22 октября 2025 12:37Готовность здания Дома правительства в Нижегородском кремле составляет 95%
22 октября 2025 12:36"Ростелеком" успешно протестировал умную платформу для мониторинга отрасли гостеприимства
22 октября 2025 12:09Жители Приокского района благоустроили территории школ с помощью соцучастковых
22 октября 2025 11:58Гордума одобрила создание двух новых АНО в Нижнем Новгороде
22 октября 2025 11:46Стартует юбилейный конкурс "Ростелекома" для региональных ИТ-журналистов и блогеров 
22 октября 2025 11:23Студенты НГАТУ жалуются на холодные батареи в общежитии
Общество

Неправильное хранение продуктов могло вызвать массовое отравление в "Созвездии"

22 октября 2025 13:10 Общество
Неправильное хранение продуктов могло вызвать массовое отравление в Созвездии

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Поставщики продуктов для школы "Созвездие" в Арзамасе, где ранее произошло массовое отравление учеников, не нарушали требований к качеству продукции. Об этом заявил руководитель Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл Евгений Иванов на брифинге 22 октября, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Иванова, после инцидента Россельхознадзор не проводил проверку в самой школе, однако специалисты проанализировали деятельность всех поставщиков, сотрудничающих с учебным заведением, с помощью автоматизированной системы "Меркурий". Ранее поставляемая ими продукция проходила лабораторные исследования, и положительных проб выявлено не было.

"В системе "Меркурий" нарушений по этим поставщикам не обнаружено. Продукция в принципе должна была быть качественной. Однако любую качественную продукцию можно испортить при хранении", — отметил Иванов.

Он добавил, что система "Меркурий" не позволяет проверить, соблюдались ли условия хранения непосредственно в школьной столовой. При этом прослеживаемость продукции от производителя до получателя не выявила никаких нарушений.

Напомним, массовое отравление произошло в школе "Созвездие" в Арзамасе на прошлой неделе. После обеда в столовой у учеников появились симптомы кишечной инфекции. Школу временно закрыли на карантин, занятия перевели в дистанционный формат, в здании провели санитарную обработку. Причиной вспышки стал норовирус. Его нашли у сотрудников школьного пищеблока и детей. Роспотребнадзор проводит проверку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры. Контроль за школьными пищеблоками усилен по поручению департамента образования.

По информации министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова, за медицинской помощью обратились 50 человек. Большинство из них лечатся амбулаторно, но число госпитализированных детей достигло 15.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Россельхознадзор Школы
Поделиться:
Новости по теме
21 октября 2025 19:3013 тонн молока и 200 кг мяса без документов обнаружили в Нижегородской области
15 октября 2025 11:46Фальсифицированную молочную продукцию обнаружили в Нижегородской области
11 октября 2025 10:22Очередную партию нелегальной молочки задержали в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных