Общество

13 тонн молока и 200 кг мяса без документов обнаружили в Нижегородской области

21 октября 2025 19:30 Общество
13 тонн молока и 200 кг мяса без документов обнаружили в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области в ходе планового рейда сотрудники Россельхознадзора совместно с представителями ГИБДД выявили нарушения ветеринарного законодательства при перевозке продукции животного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Отмечается, что с 10 по 19 октября 2025 года было досмотрено 12 транспортных средств. Проверка показала, что 13 тонн сырого молока и 200 килограммов мясной продукции перевозились без обязательных ветеринарных сопроводительных документов.

Вся продукция была задержана, а в отношении нарушителей приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

В Россельхознадзоре напомнили, что перемещение товаров животного происхождения по территории России допускается только при наличии ветеринарных документов. Это необходимо для обеспечения эпизоотического благополучия, защиты населения от зоонозных заболеваний и прослеживаемости продукции на всех этапах ее оборота.

Ранее сообщалось об аннулировании в Нижегородской области документов, подтверждающих происхождение 24,5 тонны молочной продукции. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Продовольствие Россельхознадзор
