13 тонн молока и 200 кг мяса без документов обнаружили в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области в ходе планового рейда сотрудники Россельхознадзора совместно с представителями ГИБДД выявили нарушения ветеринарного законодательства при перевозке продукции животного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что с 10 по 19 октября 2025 года было досмотрено 12 транспортных средств. Проверка показала, что 13 тонн сырого молока и 200 килограммов мясной продукции перевозились без обязательных ветеринарных сопроводительных документов.
Вся продукция была задержана, а в отношении нарушителей приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
В Россельхознадзоре напомнили, что перемещение товаров животного происхождения по территории России допускается только при наличии ветеринарных документов. Это необходимо для обеспечения эпизоотического благополучия, защиты населения от зоонозных заболеваний и прослеживаемости продукции на всех этапах ее оборота.
Ранее сообщалось об аннулировании в Нижегородской области документов, подтверждающих происхождение 24,5 тонны молочной продукции.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+