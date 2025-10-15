Фальсифицированную молочную продукцию обнаружили в Нижегородской области Общество

На территории Нижегородской области аннулированы документы, подтверждающие происхождение 24,5 тонны молочной продукции, произведенной с нарушением требований прослеживаемости. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

В рамках межрегионального взаимодействия с Северо-Западным управлением ведомства выявлен факт оформления фальсифицированных производственных сертификатов на масло сливочное и сыр голландский. Документы оформлялись от имени ООО "Ульяновский завод плавленых сыров" на площадках в Санкт-Петербурге — ООО "Аркон Продакшн" и ООО "Аветэк".

По данным системы "Меркурий" (ФГИС "ВетИС"), с 19 мая по 25 сентября 2025 года на этих площадках было произведено почти 10 тысяч тонн молочной продукции из компонентов, не подлежащих ветеринарному контролю — воды, белкового концентрата и жира. При этом сведения о подтверждении безопасности продукции в системе отсутствуют.

Часть этой продукции — 24,5 тонны — поступила на перерабатывающее предприятие в Нижегородской области и была использована в производстве сливочного масла. Документы на нее признаны недействительными.

Получатели продукции в Нижегородской, Тверской, Воронежской областях и Удмуртии, включая социально значимые учреждения, были оперативно уведомлены о необходимости принять меры по недопущению в оборот продукции неизвестного происхождения. В настоящее время ведется ее изъятие.

