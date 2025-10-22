Хакеры атаковали цифровые сервисы ветнадзора Нижегородской области

Информационные системы ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Сатурн", задействованные в деятельности комитета ветеринарии Нижегородской области, подверглись массированной кибератаке. Об этом 22 октября сообщили в официальных социальных сетях ведомства.
Согласно заявлению, с 08:30 оба ресурса испытывают серьезные перебои в работе из-за масштабной DDoS-атаки. В результате сервисы временно недоступны для пользователей.
"Мы проводим комплексные мероприятия по отражению атаки. В целях минимизации ущерба задействованы все необходимые меры реагирования и защиты информации", — говорится в сообщении.
Также уточняется, что часть каналов связи и сетевого оборудования функционирует нестабильно. Специалисты продолжают работы по восстановлению и настройке инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что почти половина жителей Нижегородской области может подвергнуться угрозам киберпреступников.
