Общество

Хакеры атаковали цифровые сервисы ветнадзора Нижегородской области

22 октября 2025 18:03 Общество
Цифровые сервисы ветнадзора Нижегородской области подверглись атаке хакеров

Информационные системы ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Сатурн", задействованные в деятельности комитета ветеринарии Нижегородской области, подверглись массированной кибератаке. Об этом 22 октября сообщили в официальных социальных сетях ведомства.

Согласно заявлению, с 08:30 оба ресурса испытывают серьезные перебои в работе из-за масштабной DDoS-атаки. В результате сервисы временно недоступны для пользователей.

"Мы проводим комплексные мероприятия по отражению атаки. В целях минимизации ущерба задействованы все необходимые меры реагирования и защиты информации", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что часть каналов связи и сетевого оборудования функционирует нестабильно. Специалисты продолжают работы по восстановлению и настройке инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что почти половина жителей Нижегородской области может подвергнуться угрозам киберпреступников.

Теги:
IT Кибербезопасность
