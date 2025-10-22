9-балльные пробки образовались в Нижнем Новгороде вечером 22 октября

Фото:
Вечером 22 октября Нижний Новгород замер в пробках. Сильный дождь и час пик спровоцировали транспортный коллапс. По данным сервиса "Яндекс Карты", загруженность дорог достигла 9 баллов из 10 возможных.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в центре города. К 17:40 движение практически застопорилось на улицах Белинского, Ванеева, Рождественской, Варварской и Ошарской. Стоят и проспект Гагарина, Окский съезд в сторону площади Лядова, Казанский съезд, а также улица Тимирязева.
Не лучше обстановка наблюдается на Мызинском мосту, Комсомольском, Анкудиновском, Сормовском и Московском шоссе. Они также окрашены в бордовый цвет на онлайн-карте.
Кроме того, в разных частях города произошло несколько ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Полтавской, Родионова, Ванеева и на Московском шоссе.
Осложняет ситуацию и дождь, который, по прогнозу, не закончится до завтрашнего дня.
Ранее сообщалось, что большегрузам запретят проезд в историческую часть Нижнего Новгорода.
