Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 октября 2025 19:02В России сняли на видео первую модель возрожденной "Волги"
22 октября 2025 18:57Бюджет Нижнего Новгорода увеличили более чем на 200 млн рублей
22 октября 2025 18:09Стратегические направления развития внешнеэкономических связей Нижегородской области определили эксперты на Форуме ВЭД
22 октября 2025 18:03Кадры, логистику, международные расчеты и проекты обсудили эксперты из девяти стран на Форуме ВЭД в Нижнем Новгороде
22 октября 2025 17:54На 11% увеличится выработка у нижегородской мебельной компании благодаря федпроекту "Производительность труда"
22 октября 2025 15:25Финансовые эксперты разъяснили, нужно ли вкладываться в ОФЗ в 2026 году
22 октября 2025 14:46Бизнес-омбудсмен помог восстановить права 70 нижегородских предпринимателей
22 октября 2025 12:21Утвержден новый состав контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода
22 октября 2025 11:40Нижегородцы могут зарабатывать до 500 тысяч рублей, не выходя из дома
22 октября 2025 09:37Бизнес-омбудсмен Солодкий выступил против адвокатской монополии
Экономика

В России сняли на видео первую модель возрожденной "Волги"

22 октября 2025 19:02 Экономика
В России сняли на видео первую модель возрожденной Волги

Фото: телеграм-канал No Limits

Первым автомобилем под обновленным российским брендом Volga станет кроссовер Geely, сообщает телеграм-канал No Limits, опубликовавший видеозапись с машиной.

По данным источника, первой "Волгой" окажется модель Geely Atlas. В сети активно распространяется видео, на котором, как утверждается, запечатлена предсерийная версия автомобиля. От базового Atlas она отличается только фирменными шильдиками.

На кадрах видно, как кроссовер находится внутри крытой фуры в процессе погрузки или разгрузки. Машина закреплена к полу такелажными ремнями, у задней части грузовика расположен помост для съезда.

Надписи Volga размещены на колпаках колес и решетке радиатора. Центральный значок частично закрыт камуфляжной пленкой. При этом на переднем бампере автомобиля можно различить надпись Geely Design.

Напомним, в сентябре появились слухи о намерении китайского автопроизводителя Geely наладить выпуск своих авто в Нижнем Новгороде. 

Ранее стало известно, что выпуск автомобилей нового поколения под маркой "Волга" планируется начать в Нижнем Новгороде весной 2026 года. При этом весной 2024 года были презентованы современные концепты Volga на базе Changan. 

По словам вице-премьера Дениса Мантурова, сборка автомобилей "Волга" стартует в приволжской столице весной 2026 года. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Автопром Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных