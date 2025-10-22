В России сняли на видео первую модель возрожденной "Волги" Экономика

Фото: телеграм-канал No Limits

Первым автомобилем под обновленным российским брендом Volga станет кроссовер Geely, сообщает телеграм-канал No Limits, опубликовавший видеозапись с машиной.

По данным источника, первой "Волгой" окажется модель Geely Atlas. В сети активно распространяется видео, на котором, как утверждается, запечатлена предсерийная версия автомобиля. От базового Atlas она отличается только фирменными шильдиками.

На кадрах видно, как кроссовер находится внутри крытой фуры в процессе погрузки или разгрузки. Машина закреплена к полу такелажными ремнями, у задней части грузовика расположен помост для съезда.

Надписи Volga размещены на колпаках колес и решетке радиатора. Центральный значок частично закрыт камуфляжной пленкой. При этом на переднем бампере автомобиля можно различить надпись Geely Design.

Напомним, в сентябре появились слухи о намерении китайского автопроизводителя Geely наладить выпуск своих авто в Нижнем Новгороде.

Ранее стало известно, что выпуск автомобилей нового поколения под маркой "Волга" планируется начать в Нижнем Новгороде весной 2026 года. При этом весной 2024 года были презентованы современные концепты Volga на базе Changan.

По словам вице-премьера Дениса Мантурова, сборка автомобилей "Волга" стартует в приволжской столице весной 2026 года.