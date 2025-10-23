Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Общество
Общество

Аномально тёплая погода ждет нижегородцев в конце октября

23 октября 2025 10:50 Общество
Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области в конце октября ожидается заметное отклонение от климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, средняя температура воздуха в регионе с 21 по 30 октября 2025 года составит от +4 до +6 градусов. Это примерно на три градуса выше многолетних показателей, которые обычно колеблются в пределах +1…+3 градусов.

Ранее синоптики предупреждали о нестабильной погоде в это время месяца. Температура может колебаться, но температура пока соответствует норме этого времени года.

Кроме того, Гидрометцентр прогнозирует, что в ноябре температурный фон будет на один градус выше многолетних значений. А первый снегопад может пройти уже 6-7 ноября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Погода Прогноз
