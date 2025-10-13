Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Общество

Сильные магнитные бури вернутся в Нижний Новгород

13 октября 2025 11:20 Общество
Сильные магнитные бури вернутся в Нижний Новгород

Фото: сгенерировано нейросетью

Жителей Нижнего Новгорода в октябре ждёт непростая геомагнитная обстановка. По данным портала my-calend.ru, до конца месяца в регионе пройдут сразу две волны магнитных бурь.

Первая активность начнётся вечером 17 октября. После 21:00 ожидается слабая буря силой 3 балла. Уже днём 18 октября геомагнитное поле станет нестабильнее, а уровень поднимется до 4 баллов. На следующий день, 19 октября, буря сохранится на этом уровне, но к вечеру усилится до 5 баллов.

Пик первой волны придётся на 20 октября. В течение всего дня прогнозируется буря мощностью 5 баллов, только к вечеру активность начнёт снижаться и упадёт до 3 баллов. К 22 октября геомагнитное поле полностью стабилизируется.

Но это затишье продлится недолго. Уже утром 25 октября начнётся новая буря — сначала на уровне 4 баллов, а к 29 октября она усилится до 6 баллов. Это будет самый мощный геошторм за месяц. По предварительным прогнозам, он продлится до самого конца октября.

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, причиной всех этих бурь стали вспышки на Солнце. С 10 октября там начал формироваться крупный протуберанец, который выбрасывает в космос мощные потоки плазмы. Уровень солнечных вспышек сейчас держится в пределах M1.0-M2.0. Самая сильная за последние месяцы вспышка произошла 28 сентября. Именно она и стала источником мощных геомагнитных волн, которые сейчас накрывают Землю.

Метеочувствительным нижегородцам рекомендуется быть внимательнее к своему состоянию. Возможны головные боли, скачки давления, раздражительность и проблемы со сном. В такие дни рекомендуется избегать переутомления и эмоциональных перегрузок, чтобы минимизировать возможное негативное влияние на здоровье.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области зафиксировали северное сияние.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

