Стартовала III Всероссийская муниципальная премия "Служение" Политика

Фото: ВАРМСУ

Стартовала III Всероссийская муниципальная премия "Служение". На заседании Наблюдательного совета утверждены обновленные подходы и состав номинаций. Премия проводится по поручению президента РФ и вручается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие территорий и повышение качества жизни граждан.

Заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев напомнил, что "Служение" стартует уже в третий раз. По его словам, по поручению Владимира Путина было принято решение о проведении мероприятия, призванного отмечать ежедневный труд работников местного самоуправления во благо развития территорий и улучшения жизни людей. Он подчеркнул, что премия развивается и меняется: в прошлом году заявок поступило вдвое больше, чем годом ранее, а число участников от новых субъектов Российской Федерации кратно выросло. Эти показатели, отметил Грачев, демонстрируют значимость труда муниципальных служащих и отношение государства к их работе. Он также объяснил расширенный формат нынешнего заседания желанием услышать от лауреатов наставления и предложения по совершенствованию премии.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева назвала премию возможностью показать всей стране практики, которые помогают сделать муниципалитеты лучше, и одновременно на федеральном уровне выразить благодарность тем, кто служит своей малой родине и людям. По ее словам, речь идет о жителях больших и малых городов, поселений и деревень, преданных делу и готовых нести ответственность ради общего блага.

Гусева напомнила, что президент страны говорил о миссионерском характере работы на муниципальном уровне. Сегодня муниципальное сообщество формирует культуру любви к родному краю, бережно сохраняет исторические корни и при этом идет вперед, внедряя инновационные решения. Важным инструментом работы, отметила она, остается обмен опытом между коллегами.

В рамках подготовки к старту третьего сезона принято решение расширить круг экспертов для популяризации и поиска уникальных проектов, усилить контроль качества оценки и отбора заявок на этапе экспертного голосования, а также шире тиражировать истории победителей на государственных площадках.

Подать заявку можно на сайте премии. Организатором выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации президента РФ.