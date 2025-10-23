Найден инвестор для станций приема жидких отходов в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде готовятся к расширению сети пунктов приема жидких бытовых отходов (ЖБО). Администрация города совместно с АО "Теплоэнерго" договорилась с частным инвестором, который намерен построить новые объекты на улицах Металлистов, 6В и Кима, 339А.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры, сейчас в городе официально действует только одна сливная станция — КНС №12А, расположенная на улице Красных партизан, 16Б. Она находится в ведении АО "Теплоэнерго" и принимает стоки из выгребных ям и отстойников бесплатно. Остальные места сброса отходов в городе считаются несанкционированными.

С учетом важности проблемы и социальной значимости вопроса, городские власти инициировали развитие инфраструктуры по приему ЖБО. Было принято решение привлекать частных инвесторов для строительства новых станций.

В ведомстве также отметили, что в результате переговоров с представителями бизнеса была достигнута договоренность о реализации 12 инвестиционных проектов по созданию новых пунктов приема ЖБО в разных районах города.

"По шести из этих инвестпроектов уже получены положительные заключения совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. Также утверждены дорожные карты, определяющие этапы строительства", - добавили в департаменте жилья.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в отношении "черных" ассенизаторов составлено около 50 административных протоколов.