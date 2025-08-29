Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Общество
Нижегородским предприятиям выставили многомиллионные штрафы за стоки

02 сентября 2025

Нижегородским предприятиям выставили многомиллионные штрафы за стоки

Фото: Полина Зубова

АО "Нижегородский водоканал" в июле и августе 2025 года усилило надзор за предприятиями, чьи стоки ежедневно создают высокую нагрузку на городскую систему водоотведения.

Мероприятия проводились в рамках реализации межведомственного плана по устранению источников неприятных запахов, утверждённого профильной рабочей группой.

Под пристальным контролем оказались 239 организаций, каждая из которых сливает в канализацию свыше 30 кубометров сточных вод в сутки.

"Из-за интенсивного сброса такие абоненты находятся на постоянном мониторинге. Их проверяют на предмет наличия запрещённых веществ в стоках, а пробоотбор проводится минимум раз в месяц", — пояснили в Водоканале.

По словам исполнительного директора Российского экологического движения Элмурода Расулмухамедова, именно предприятия с превышениями нормативов могут быть основными источниками неприятного запаха в городе.

"Если вещества в стоках не соответствуют требованиям, они вызывают образование избытка газа, перегружают коллекторы и загрязняют воздух. Кроме того, подобные выбросы способны нарушить работу очистных сооружений, уничтожив бактерии, отвечающие за биологическую очистку. Нужно осознавать, что экологическая стабильность — это зона ответственности каждого, от предприятия до обычного горожанина", — отметил эксперт.

Всего за два летних месяца специалисты водоканала провели 767 проверок на промышленных объектах и в производственных зонах.

В ходе обследований, включавших забор проб, замеры воздуха и визуальный контроль, было зафиксировано 46 случаев нарушений установленных нормативов.

По итогам июля предприятиям, допустившим отклонения, была начислена плата за негативное воздействие на окружающую среду — сумма составила 74 млн рублей.

"Все собранные средства будут учтены для реализации дальнейших мероприятий по повышению надежности системы водоотведения", — уточнили в Водоканале.

Отметим, что нижегородцы периодически жалуются на вонь, которая ощущается сразу в нескольких районах Нижнего Новгорода. Ранее Росприроднадзор провел проверку на Нижегородской станции аэрации и обнаружил семь серьезных нарушений природоохранных норм, в том числе, значительные превышения допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Также сообщалось, что нижегородские власти разработали комплекс мер для снижения и предотвращения появление неприятных запахов, в том числе, усилили контроль за деятельностью "черных" ассенизаторов.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

