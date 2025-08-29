Нижегородским предприятиям выставили многомиллионные штрафы за стоки

Фото:
АО "Нижегородский водоканал" в июле и августе 2025 года усилило надзор за предприятиями, чьи стоки ежедневно создают высокую нагрузку на городскую систему водоотведения.
Мероприятия проводились в рамках реализации межведомственного плана по устранению источников неприятных запахов, утверждённого профильной рабочей группой.
Под пристальным контролем оказались 239 организаций, каждая из которых сливает в канализацию свыше 30 кубометров сточных вод в сутки.
"Из-за интенсивного сброса такие абоненты находятся на постоянном мониторинге. Их проверяют на предмет наличия запрещённых веществ в стоках, а пробоотбор проводится минимум раз в месяц", — пояснили в Водоканале.
По словам исполнительного директора Российского экологического движения Элмурода Расулмухамедова, именно предприятия с превышениями нормативов могут быть основными источниками неприятного запаха в городе.
"Если вещества в стоках не соответствуют требованиям, они вызывают образование избытка газа, перегружают коллекторы и загрязняют воздух. Кроме того, подобные выбросы способны нарушить работу очистных сооружений, уничтожив бактерии, отвечающие за биологическую очистку. Нужно осознавать, что экологическая стабильность — это зона ответственности каждого, от предприятия до обычного горожанина", — отметил эксперт.
Всего за два летних месяца специалисты водоканала провели 767 проверок на промышленных объектах и в производственных зонах.
В ходе обследований, включавших забор проб, замеры воздуха и визуальный контроль, было зафиксировано 46 случаев нарушений установленных нормативов.
По итогам июля предприятиям, допустившим отклонения, была начислена плата за негативное воздействие на окружающую среду — сумма составила 74 млн рублей.
"Все собранные средства будут учтены для реализации дальнейших мероприятий по повышению надежности системы водоотведения", — уточнили в Водоканале.
Отметим, что нижегородцы периодически жалуются на вонь, которая ощущается сразу в нескольких районах Нижнего Новгорода. Ранее Росприроднадзор провел проверку на Нижегородской станции аэрации и обнаружил семь серьезных нарушений природоохранных норм, в том числе, значительные превышения допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу.
Также сообщалось, что нижегородские власти разработали комплекс мер для снижения и предотвращения появление неприятных запахов, в том числе, усилили контроль за деятельностью "черных" ассенизаторов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+