Почти 50 "черных ассенизаторов" оштрафовали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

С начала 2025 года в отношении нелегальных ассенизаторов составлено почти 50 административных протоколов. Об этом сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода.

Нарушения фиксируются в ходе регулярных рейдов, которые проводятся совместно с департаментом благоустройства и правоохранительными органами. Инспекционные выезды проходят во всех районах города, в том числе по обращениям от жителей. В последнее время к утренним и дневным проверкам добавлены ночные выезды.

Как пояснили в управлении, при выявлении факта незаконного слива отходов транспорт нарушителя изымается и помещается на штрафстоянку. По словам специалистов, такие меры дают результат: всё больше водителей, ранее сливших нечистоты в ливневки, теперь направляются на официальный пункт приёма на улице Красных Партизан. В результате заметно сократилось количество жалоб от горожан на неприятные запахи.

Жителей города призывают не оставаться равнодушными. При обнаружении факта незаконного слива, необходимо зафиксировать нарушение — сделать фото или видео с видимым номером машины, указанием даты и места. Эти материалы можно передать в районные отделы административно-технического контроля, направить через сайт администрации или портал Госуслуг, а также отправить напрямую в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в июле и августе водоканал провёл 767 проверок промышленных объектов, по итогам которых выявлено 46 нарушений. За негативное воздействие на окружающую среду предприятиям начислено 74 миллиона рублей.

Кроме того, нижегородские власти разработали комплекс мер для снижения и предотвращения появление неприятных запахов, в том числе, усилили борьбу с "черными" ассенизаторами.

Добавим, что нижегородцы периодически жалуются на сильную вонь, которая накрывает сразу несколько районов Нижнего Новгорода.