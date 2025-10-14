В нижегородской думе потребовали объяснить причины вони в городе Общество

Фото: Александр Воложанин

Депутат Марк Фельдман поднял вопрос о качестве воздуха в Нижнем Новгороде на заседании думской комиссии по экологии 14 октября. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, хоть тема неприятного запаха официально не была включена в повестку заседания, она требует срочного обсуждения. Фельдман напомнил, что более 8 тысяч горожан подписали петицию с требованием разобраться в ситуации.

Депутат предложил профильной комиссии выступить с инициативой и потребовать от администрации доклад на ближайшем заседании думы.

"Чтобы администрация доложила о причинах случившегося, о мерах и способах решения [проблемы], хотя бы в краткосрочном горизонте", - сказал он.

Отметим, что нижегородцы регулярно жалуются на зловоние, которое периодически накрывает некоторые районы города. Их сообщения доходили до главы Следкома Бастрыкина, который требовал доклады по сложившейся ситуации

Ранее сообщалось, что нижегородская станция аэрации снова получила предостережение из-за вони.

Также стало известно, что с начала 2025 года в отношении нелегальных ассенизаторов, с незаконной деятельностью которых также связывают появление неприятного запаха, составлено около 50 административных протоколов.