Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 октября 2025 15:28Реализацию проектов КРТ на прибрежных территориях обсудили в Нижнем Новгороде
14 октября 2025 15:16Редкие обезьяны и леопардовые черепахи поселились в нижегородском "Лимпопо"
14 октября 2025 15:00Конфискованные автомобили нижегородцев направлены на нужды СВО
14 октября 2025 14:44В нижегородской думе потребовали объяснить причины вони в городе
14 октября 2025 14:11Эксперт опроверг фейк о новых правилах оформления больничных
14 октября 2025 13:45Более 100 км теплотрасс обновили в Нижнем Новгороде в 2025 году
14 октября 2025 12:59Подготовку коммунальных служб к снегопадам обсудили в думе Нижнего Новгорода
14 октября 2025 11:51"Ростелеком" внедрил систему автоматизированного учета для "Вайнах телеком"
14 октября 2025 11:46"Нижегородэлектротранс" преобразуют в акционерное общество
14 октября 2025 11:36Нижегородцам назвали признаки мошенничества при покупке авто через мессенджеры
Общество

В нижегородской думе потребовали объяснить причины вони в городе

14 октября 2025 14:44 Общество
В нижегородской думе потребовали объяснить причины вони в городе

Фото: Александр Воложанин

Депутат Марк Фельдман поднял вопрос о качестве воздуха в Нижнем Новгороде на заседании думской комиссии по экологии 14 октября. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, хоть тема неприятного запаха официально не была включена в повестку заседания, она требует срочного обсуждения. Фельдман напомнил, что более 8 тысяч горожан подписали петицию с требованием разобраться в ситуации.

Депутат предложил профильной комиссии выступить с инициативой и потребовать от администрации доклад на ближайшем заседании думы.

"Чтобы администрация доложила о причинах случившегося, о мерах и способах решения [проблемы], хотя бы в краткосрочном горизонте", - сказал он.

Отметим, что нижегородцы регулярно жалуются на зловоние, которое периодически накрывает некоторые районы города. Их сообщения доходили до главы Следкома Бастрыкина, который требовал доклады по сложившейся ситуации

Ранее сообщалось, что нижегородская станция аэрации снова получила предостережение из-за вони.

Также стало известно, что с начала 2025 года в отношении нелегальных ассенизаторов, с незаконной деятельностью которых также связывают появление неприятного запаха, составлено около 50 административных протоколов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вонь Гордума Марк Фельдман
Поделиться:
Новости по теме
20 августа 2025 11:40Семь нарушений нашел Росприроднадзор на Нижегородской станции аэрации
29 июля 2025 09:00В Нижегородской области установили 80 станций для контроля за вонью
28 июля 2025 17:46"Мокрый барьер" установили на Нижегородской станции аэрации
16 июля 2025 16:13Минэкологии назвало причины зловоний в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных